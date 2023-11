Heimatbund erinnert an Carabiniere Bruno Budroni

Bozen – Am 28. Oktober 2023 ist der ehemalige Carabiniere Bruno Budroni im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit in Südtirol verstorben. Wie der Südtiroler Heimatbund (SHB) in einer Aussendung erinnert, spielte er eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung eines Stücks Südtiroler Geschichte.

Er sei ein gerecht denkender Mann gewesen, der durch seine im Tagblatt Dolomiten am 7. September 2009 veröffentlichte Aussage Licht in eine dunkle Affäre gebracht habe, erklärt Heimatbundobmann Roland Lang.

Am 3. September 1964 war der Carabiniere Vittorio Tiralongo durch das Fenster der Mühlwalder Kaserne erschossen worden. Es war die Zeit des Südtiroler Freiheitskampfes. Italienische Medien lasteten den heimtückischen Mord umgehend den vier „Puschtra Buam“ – Siegfried Steger, Josef Forer, Erich Oberleiter und Heinrich Oberlechner – an.

Diese haben die Mordtat jedoch stets bestritten. Der damals kommandierende General der Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, soll den Mord an Tiralongo laut gängiger Zeitgeschichtsschreibung zum Vorwand genommen haben, um Südtirol- Aktivisten durch gedungene Mörder eliminieren zu lassen. Tatsächlich erschoss der Auftragsmörder Christian Kerbler drei Tage später in der Nacht von 6. auf 7. September 1964 den Südtiroler Freiheitskämpfer Luis Amplatz im Schlaf.

Am 7. September 2009 berichtete das Tagblatt Dolomiten: „Der Mord am Carabiniere Vittorio Tiralongo im Jahr 1964 wurde nie restlos aufgeklärt – jetzt gibt es eine neue Spur. Der frühere Carabiniere Bruno Budroni geht davon aus, dass ein Streit unter Carabinieri die Bluttat auslöste und die ‚Puschtra Buam‘ mit dem Mord nichts zu tun haben.“

Kurz vor seinem Tod hatte Tiralongo bei einem Treffen noch zu Budroni gesagt, er habe in der Kaserne „Probleme“. Budroni: „Ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was Tiralongo mit diesen Problemen meinte. Nur wenige Minuten später ist es passiert: Er schaffte es gerade noch bis zur Kaserne und dann wurde er erschossen.“

Budroni berichtete weiters: „Ich habemeine Version schon damals erzählt. Wenn man ihr keine Bedeutung schenkte, so deshalb, weil etwas Politisches dahintersteckte.“

Auch in dem Fernsehfilm „Unter unserem Himmel“ des Bayerischen Rundfunks, hatte Budroni seine Kenntnisse über den Fall Tiralongo erzählt.

Auf diese Aussagen hin verkündete der damals Leitende Staatsanwalt Guido Rispoli, dass er den Fall Tiralongo erneut untersuchen wolle. Dann hörte man nichts mehr, bis die italienische Tageszeitung Alto Adige am 13. Dezember 2011 berichtete, dass die Ermittlung eingestellt und der Fall archiviert werde.

„Budronis Aussagen hatten – für Südtiroler wenig überraschend – keine Änderung der offiziellen Haltung bewirkt. Wir sind ihm aber dafür dankbar, dass er Mut gezeigt hatte und seinem Gewissen gefolgt war. Er wird uns als ein aufrechter Mann in Erinnerung bleiben“, erklärt Lang abschließend.