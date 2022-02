Heimatbund: “Nein zu Krieg und Gewalt”

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund verurteilt den Krieg in Osteuropa zwischen Russland und der Ukraine.

Am Soldatenfriedhof in St. Jakob in Bozen, wo tausende Soldaten von europäischen Bruderkriegen bestattet sind, hat auch der SHB ein kleines, aber klares Bekenntnis zum Frieden abgelegt.

Mit einem blumenlosen Kranz versehen mit einer nicht beschrifteten schwarzen Schleife. “Schwarz für die Trauer der vielen Opfer dieses Krieges, die nie nirgendwo aufscheinen werden und einfach vergessen werden. Unsere Gedanken sind besonders beim Leid der Zivilbevölkerung, den Frauen und Kindern, die wie bei jedem Krieg großem Leid ausgesetzt sind. Die schwarze Fratze des Krieges war noch nie ein Mittel zur Lösung von politischen Konflikten, sondern brachte nur Leid über die Völker. Auch Tirol wurde durch einen Krieg geteilt”, so Roland Lang vom SHB.

Der SHB möchten auf dem Soldatenfriedhof St. Jakob/Bozen an die Worte des Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer erinnern, der sagte, “die Soldatenfriedhöfe sind die großen Prediger des Friedens”.