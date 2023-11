Hellblaue Sitzbank in Meran eingeweiht

Meran – Im Beisein von Bürgermeister Dario Dal Medico und Stadträtin Emanuela Albieri wurde heute Vormittag in der oberen Freiheitsstraße in Meran die hellblaue Sitzbank offiziell eingeweiht. Diese soll das Bewusstsein für Kinder- und Jugendrechte schärfen und die zentrale Bedeutung der Kinder für die Zukunft unserer Gemeinschaft sowie des gesamten Planeten betonen.

Neben der roten Bank gegen Gewalt an Frauen und der Regenbogenbank, die auf die Rechte von LGBTQIA+-Minderheiten aufmerksam machen soll, gibt es in Meran jetzt auch eine hellblaue Bank (die symbolische Farbe von Unicef), um die Menschen an die zentrale Bedeutung der Kindheit bei alltäglichen Entscheidungen zu erinnern und die Öffentlichkeit zur Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte von Kindern und Jugendlichen aufzurufen.

Vier Schulen am Projekt beteiligt

“Das Jugendreferat der Stadtverwaltung Meran hat als erstes in Südtirol – ja in der gesamten Region – beschlossen, den internationalen Tag der Kinderrechte, der jedes Jahr am 20. November stattfindet, offiziell zu begehen und dabei diese blaue Bank in den Mittelpunkt zu stellen”, bekräftigte Stadträtin Emanuela Albieri.

„In Zusammenarbeit mit Patrizia Daidone und Unicef Bozen”, so die Stadträtin weiter, “hat das Amt vier Meraner Schulen, zwei Grund- und zwei Mittelschulen, einbezogen, die sich gemeinsam mit ihren jeweiligen Lehrerinnen auf eine Reflexionsreise zum Thema Kinderrechte begeben haben.

Zudem haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit einer Performance aus Gesang, Poesie, Tanz und bildender Kunst die heutige Einweihung der blauen Bank begleitet.

Die beteiligten Klassen sind die fünfte Klasse der de Amicis-Grundschule mit Lehrerin Daniela Nardin, die zweite C der Erckert-Grundschule mit den Lehrerinnen Sara Grunser und Noreen Morandi, die dritte C der Rosegger-Mittelschule mit den Lehrerinnen Martina Marini und Monika Vikoler und die zweite C der Segantini-Mittelschule mit Lehrerin Vincenza Ruggiero.

Der Wert der Worte

Die von der Stadtgärtnerei zur Verfügung gestellte Bank wurde vom städtischen Bauhof blau gestrichen. Sie trägt vier Wörter, von denen jeweils eines von den vier Klassen ausgewählt wurde: rispetto (Respekt), Meinungsfreiheit, protezione (Schutz), Spiel & Spaß.

Diese Worte haben einen symbolischen Wert und drücken die Wünsche und Hoffnungen der Kinder, Jungen und Mädchen aus, die an dem Projekt gearbeitet haben. Die blaue Bank wird nun auf Wanderschaft gehen und zunächst in den vier an dem Projekt beteiligten Schulen aufgestellt. Danach wird sie an weiteren Orten stehen, die mit Kindheit und Jugend zu tun haben, wie Spielplätze, Jugendzentren und natürlich auch andere Schulen. Die Bewegung der Bank wird von Momenten eingehender Diskussionen über das Thema der Rechte von Kindern und Jugendlichen begleitet.