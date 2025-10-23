Hessische Delegation zu Besuch in Südtirol

Von: Ivd

Bozen – Eine Delegation des Hessischen Landtags hat gestern Bozen besucht. Die Abgeordneten gehören dem Parlamentarischen Freundeskreis Südtirol an, der 130 Mitglieder aus verschiedenen Fraktionen des Landtags zählt. Elf von ihnen nahmen am Besuch bei Landeshauptmann Arno Kompatscher teil.

Im Zentrum der Gespräche standen die Südtiroler Autonomie, der Minderheitenschutz sowie die gemeinsamen sprachlichen und kulturellen Wurzeln im deutschen Sprachraum. Landeshauptmann Kompatscher gab den Gästen einen Überblick über die laufende Autonomiereform und aktuelle politische Entwicklungen und Herausforderungen. “Unsere Autonomie und kulturelle Vielfalt sind Teil der europäischen Stärke. Im Gespräch mit den hessischen Abgeordneten wurde deutlich, wie wertvoll der regionale Austausch für das gemeinsame Europa ist”, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Der Hessische Landtag ist das Landesparlament des Bundeslandes Hessen und besteht aktuell aus 133 Abgeordneten aus verschiedenen Fraktionen. Er ist für die Gesetzgebung, die Kontrolle der Landesregierung und die politische Vertretung der Bürger Hessens zuständig.