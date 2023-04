“Heute wird ein Raum eröffnet, der ein wichtiger Teil des Gemeinschaftslebens sein wird”.

Algund – Heute Morgen wurde der Kindergarten von Algund eingeweiht. Bei der Zeremonie war neben dem Bürgermeister Ulrich Gamper auch der zuständige Provinzrat Giuliano Vettorato anwesend, der seine Glückwünsche zu diesem Ereignis aussprach und seine Gedanken mit den anwesenden Kindern und Eltern teilte: “Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein und möchte einen kurzen Gedanken mit Ihnen teilen. Manchmal nehmen wir es als selbstverständlich hin, aber eine Schule ist ein Ort, an dem Menschen wachsen, lernen, ihren Tag verbringen und Kontakte knüpfen. Sie ist der Ort, an dem Mädchen, Jungen und junge Frauen einen großen Teil ihres Lebens verbringen. Es ist der Ort, an dem sich viele der wichtigsten Veränderungen im Leben eines jungen Menschen vollziehen. Es ist der Ort, an dem man geformt werden kann, an dem man seine eigene Gestalt als Person annehmen kann.”

“Ich glaube daher”, so Vettorato weiter, “dass die Eröffnung einer Schule ein sehr wichtiger Moment ist. Heute beginnt ein Weg. Heute öffnet sich ein Raum. Ein Weg und ein Raum, der ein wichtiger Teil des Lebens so vieler Menschen sein wird, die hier vorbeikommen werden, Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Ich wünsche Ihnen allen und all jenen, die einen Teil ihres Lebens hier verbringen werden, alles Gute”.