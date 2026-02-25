Aktuelle Seite: Home > Politik > Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre vor US-Kongress aus
Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre aus

Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre vor US-Kongress aus

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 21:30 Uhr
Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre aus
APA/APA/dpa/Britta Pedersen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei der politischen Aufarbeitung des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird eine Aussage der früheren Außenministerin Hillary Clinton vor dem US-Parlament erwartet. Zunächst wird Hillary Clinton (78) am Donnerstag unter Eid aussagen, bevor am Freitag ihr Ehemann und Ex-Präsident Bill (79) befragt wird. US-Medien zufolge werden sie nicht im Kongress in Washington, sondern per Videoschaltung befragt werden.

Hillary und Bill Clinton hatten sich monatelang geweigert, im US-Kongress zur Untersuchung des Epstein-Falls auszusagen. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Der frühere Präsident hat ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft mit Epstein wiederholt bestritten. Epstein betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
82
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
49
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
41
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
36
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Traumberuf Bestatterin
Kommentare
32
Traumberuf Bestatterin
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre vor US-Kongress aus
Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre aus

Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre vor US-Kongress aus

Uhr
Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre aus
APA/APA/dpa/Britta Pedersen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei der politischen Aufarbeitung des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird eine Aussage der früheren Außenministerin Hillary Clinton vor dem US-Parlament erwartet. Zunächst wird Hillary Clinton (78) am Donnerstag unter Eid aussagen, bevor am Freitag ihr Ehemann und Ex-Präsident Bill (79) befragt wird. US-Medien zufolge werden sie nicht im Kongress in Washington, sondern per Videoschaltung befragt werden.

Hillary und Bill Clinton hatten sich monatelang geweigert, im US-Kongress zur Untersuchung des Epstein-Falls auszusagen. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Der frühere Präsident hat ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft mit Epstein wiederholt bestritten. Epstein betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
82
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
49
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
41
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
36
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Traumberuf Bestatterin
Kommentare
32
Traumberuf Bestatterin
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 