Holocaust-Gedenken im Parlament und am Heldenplatz

Am Holocaust-Gedenktag am Montag, dem 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, wird vielerorts der Opfer des Nazi-Regimes gedacht. Im Parlament findet eine Diskussionsveranstaltung für Schüler mit einer Zeitzeugin statt, an der auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) teilnehmen wird. Die Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Claudia Prutscher wird am Abend bei einer Veranstaltung von “JetztZeichenSetzen” am Heldenplatz sprechen.

Die IKG warnte zuletzt mehrfach vor den Freiheitlichen und lud diese nicht zu Gedenkveranstaltungen ein. IKG-Präsident Oskar Deutsch wird wie auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzleramtsministerin Susanne Raab (ÖVP) an der offiziellen Veranstaltung in der Gedenkstätte Auschwitz teilnehmen.