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Houthis berichteten über Vergeltungsattacke (Archivbild)

Houthi-Miliz im Jemen gibt Angriff auf Saudi-Arabien bekannt

Samstag, 25. Juli 2026 | 13:29 Uhr
Houthis berichteten über Vergeltungsattacke (Archivbild)
APA/APA/SEPAHNEWS.COM/-
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Von: APA/AFP

Nach einem Angriff der von Saudi-Arabien angeführten Koalition auf Stellungen der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen haben die Houthis eine Vergeltungsattacke auf Saudi-Arabien bekanntgegeben. Ein “jemenitischer Raketenangriff” habe Brände in der Stadt Jizan am Roten Meer im Süden Saudi-Arabiens ausgelöst, erklärten die offiziellen Houthi-Medien am Samstag im Onlinedienst Telegram.

Saudi-Arabien äußerte sich zunächst nicht offiziell zu den Angaben der Houthis. Die Behörden hatten allerdings am frühen Samstag die Bewohner von Jizan und Yanbu kurzfristig vor einer “möglichen Gefahr” gewarnt. Ähnliche Warnungen waren in der Vergangenheit ausgegeben worden, wenn Raketen oder Drohnen auf Saudi-Arabien abgefeuert wurden.

Von Saudi-Arabien angeführte Koalition hatte Houthi-Stellungen angegriffen

Saudiarabische Medien hatten berichtet, dass die von Saudi-Arabien angeführte Koalition “militärische Stellungen der Houthis” angegriffen und Ziele zerstört habe, welche die Handelsschifffahrt bedrohten. Das Militärbündnis erklärte später, die Angriffe hätten Houthi-Stellungen gegolten, die die Schifffahrt im Roten Meer bedrohten. Die Houthis warfen Saudi-Arabien daraufhin eine “gefährliche Eskalation” vor und erklärten, das Vorgehen werde “nicht unbeantwortet bleiben”.

Die von Teheran unterstützte Huthi-Miliz hatte vor wenigen Tagen eine Blockade gegen Schiffe aus dem Königreich verhängt und nahm Handelsschiffe ins Visier. Nach der Sperrung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormuz hat Saudi-Arabien seine Ölexporte durch die Meerenge Bab-el-Mandeb umgeleitet. Die Blockade und Angriffe der Huthis schürten die Furcht vor einer Ausweitung des Iran-Krieges.

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