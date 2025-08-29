Humanitäre Feuerpause für Gaza-Stadt ausgesetzt

Von: APA/Reuters

Das israelische Militär setzt die tägliche humanitäre Feuerpause für Gaza-Stadt ab dem heutigen Freitag aus. Das Gebiet stelle eine “gefährliche Kampfzone” dar, teilt es mit. Das Sicherheitskabinett hatte einen Plan zur Übernahme der Kontrolle über Gaza-Stadt und eine Ausweitung des Militäreinsatzes beschlossen.

Das Militär erklärt, es werde “humanitäre Bemühungen neben den laufenden Manövern und Offensiveinsätzen gegen Terrororganisationen im Gazastreifen” zum Schutz Israels weiter unterstützen. Im Juli hatte Israel eine tägliche, zehnstündige Feuerpause für Teile des Gazastreifens angekündigt, um eine Versorgung der hungernden Bevölkerung zu ermöglichen. Israel sieht sich wegen der humanitären Krise im Gazastreifen zunehmender internationaler Kritik ausgesetzt.

Die Regierung bestreitet aber, dass es im Gazastreifen eine Hungersnot gibt, wie dies unter anderem die UNO erklärt hat. Mehr als 62.000 Palästinenserinnen und Palästinenser kamen bisher bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen ums Leben. Etliche Menschen, darunter Kinder, starben bereits an Hunger oder Unterernährung.