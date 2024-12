Illegal Zimmer in Bozen vermietet: Verwaltungsstrafen in drei Fällen

Von: mk

Bozen – Die Stadtpolizei hat in Bozen in der vergangenen Woche drei Zimmervermieter erwischt, die ihre Tätigkeit beim zuständigen Amt in der Gemeinde nicht gemeldet haben.

Trotzdem haben sie ihre Räumlichkeiten regelmäßig an Gäste vermietet und schalteten auch Werbung auf Portalen im Internet.

Neben einer Verwaltungsstrafe von 435 Euro, die die Betroffenen kassierten, hat die Stadtpolizei ihre Tätigkeit eingestellt. Gleichzeitig werden Finanzpolizei und Quästur informiert, die eventuell noch weitere Prüfungen vornehmen.

Auch während der Feiertage setzt die Stadtpolizei Kontrollen dieser Art fort.