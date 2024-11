Im Gedenken an die Gefallenen aller Kriege

Von: luk

Meran – Heute Vormittag fand am städtischen Friedhof in Meran in der St.-Josef-Straße die Gedächtnisfeier zu Ehren der Gefallenen aller Kriege statt.

Im Beisein des Bürgermeisters von Meran Dario Dal Medico und des Kommandanten des Alpini-Logistikregiments Julia, Oberst Juri Franco Di Profio, sowie zahlreicher Persönlichkeiten der zivilen und militärischen Behörde wurde heute im städtischen Friedhof der Gottesdienst zur Ehren der Gefallenen aller Kriege gefeiert. Anschließend wurden in allen Soldatenfriedhof der Stadt Kränze niedergelegt.

Am Montag, 4. November – Fest der Einheit Italiens und der Streitkräfte – steht um 10.00 Uhr die Gefallenenehrung und die Kranzniederlegung am Alpini-Denkmal am Mazzini-Platz auf dem Programm.