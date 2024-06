Import von Südtiroler Speck: Landesrat Galateo in New York

Von: luk

New York/Bozen – Auf der wichtigsten Lebensmittelmesse Nordamerikas ist das 20-jährige Bestehen des Imports von Südtiroler Speck g.g.A. gefeiert worden. Landesrat Galateo und Minister Lollobrigida waren dabei.

In diesen Tagen wird in New York anlässlich der Fancy Food, der wichtigsten Messe für den Lebensmittelsektor in den Vereinigten Staaten, das 20-jährige Bestehen des amerikanischen Marktes für Südtiroler Speck g.g.A. gefeiert. Zu diesem Anlass wurde ein spezieller Stand errichtet. Wirtschaftslandesrat Marco Galateo ist in den USA, um gemeinsam mit dem Südtiroler Speck Konsortium das Land Südtirol und die Südtiroler Produkte zu vertreten.

Landesrat Galateo nutzt zudem den Aufenhalt in New York, um mit Unternehmern und Firmenchefs mögliche Partnerschaften und gemeinsame Projekte zu besprechen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Aus- und Weiterbildung, um Austausch- und Ausbildungsprogramme für Südtiroler Hotelfachschülerinnen und -schüler zu entwickeln.

Zu den Zielen des Besuchs gehört auch der Wunsch, die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Südtirol und den Vereinigten Staaten zu stärken. Die USA sind nach Angaben der Handelskammer Bozen und des IDM Südtirol ein strategischer Markt für die Südtiroler Wirtschaft, nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für die Entwicklung von Unternehmen in anderen Bereichen wie Technologie und Industriemaschinen. Es gibt bereits Südtiroler Unternehmen in den Vereinigten Staaten wie Loacker, Leitner, Alpitronic, Rothoblaas und Acciaierie Valbruna.

Im Beisein des Landwirtschaftsministers Francesco Lollobrigida erhielten Lou di Palo und Cesare Gallo, der erste Importeur von Speck in den USA und Inhaber des ersten Lebensmittelgeschäfts, das 2004 den ersten Speck kaufte, eine Gedenktafel des Landes Südtirol. “Die USA sind für uns ein außerordentlich wichtiger Markt, der erste nach der EU”, betonte Minister Francesco Lollobrigida. Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo hob besonders die Qualität und Authentizität der lokalen Produkte, die auf dem internationalen Markt einen Mehrwert darstellen, hervor.