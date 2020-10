In Südtirol herrscht nächtliche Ausgangssperre

Schärfere Maßnahmen als in Italien

Bozen – Die Landesregierung hat sich Medienberichten zufolge auf eine nächtliche Ausgangssperre in Südtirol geeinigt. Obwohl im Wesentlichen die staatlichen Vorgaben übernommen werden sollen, gelten bei uns damit zum Teil strengere Regeln als im übrigen Staatsgebiet.

Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am heutigen Sonntag ein Dekret unterzeichnet, das am Montag in Kraft tritt und bis zum 24. November gültig sein wird. Ziel ist es, durch strengere Maßnahmen die Zahl der Neuinfektionen zu senken und die Pandemie wieder einzudämmen.

Während im gesamten Staatsgebiet nur die Empfehlung gilt, die eigene Wohnung so gut wie möglich nicht zu verlassen, wird in Südtirol eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt. Die Sperre gilt von 23.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr in der Früh. Ausnahmen sind nur aus Arbeits- oder Gesundheitsgründen erlaubt.

Allerdings sollen Restaurants und Bars nicht um 18.00 Uhr ihre Tore schließen, wie es die staatliche Verordnung vorsieht. Während die Restaurants in Südtirol bis 22.00 Uhr offen bleiben dürfen, wird für Barbetriebe die Sperrstunde um 20.00 Uhr eingeführt. Ab 18.00 Uhr sollen aber nur Kunden bedient werden, die an einem Tisch sitzen.