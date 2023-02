Info Day zum Projekt Standseilbahn Meran-Schenna am 15. Februar 2023

Bürgerkomitee "Standseilbahn Meran Schenna – SO NICHT!" wendet sich an die Öffentlichkeit

Schenna/Meran – Mit einer Aussendung wendet sich das Bürgerkomitee “Standseilbahn Meran Schenna – SO NICHT!” an die Öffentlichkeit:

Wie von uns bereits angekündigt und wie der Bürgermeister unserem Komitee bei der letzten Sitzung mitgeteilt hat, findet am 15. Februar ein Infotag zur Standseilbahn Meran-Schenna statt. Die Techniker sind von 9.00 bis 14.00 Uhr und von 15.00 bis 20.00 Uhr in Meran (Mairania, Centro per la cultura, Cavoursstraße 1), von 14.00 bis 16.30 Uhr in Dorf Tirol (Sitzungssaal der Feuerwehr) und von17.30 bis 20.00 Uhr in Schenna (Vereinshaus, Raiffeisensaal). Leider wird es keine öffentliche Präsentation und Diskussion am Abend, wie wir wiederholt gefordert haben, geben, aber es wird dennoch die Möglichkeit geben, mit den Technikern zu sprechen, Fragen zu stellen und Probleme und Alternativen vorzuschlagen.

Unser Komitee hat, wie auch andere lokale Organisationen und Verbände, die Möglichkeit erhalten, einen Termin mit den Technikern zu vereinbaren. Mehrere Mitglieder von uns werden für diesen Termin um 10.00 Uhr im Centro per la cultura in der Cavourstraße, sein.

Auch wenn es sich um einen regulären Werktag handelt werden wir den Termin nicht versäumen und wir möchten allen unseren Unterstützern versichern, dass wir alle Forderungen, die wir in der Vergangenheit in der Presse und in unserer Kampagne vorgebracht haben, zur Spache bringen werden. Unser Ziel ist es nach wie vor, die Frage der Mobilität von und nach Schenna in Anbetracht umfassender Nachhaltigkeit, mit Respekt der Umwelt und Landschaft gegenüber und mit dem Ziel die Lebensqualität der gesamten Stadt zu verbessern, zu beantworten, indem wir von den Provinz- und Gemeindeverwaltungen maximale Transparenz und Miteinbeziehung der Bevölkerung fordern. Am Ende der Sitzung werden wir im Sinne größtmöglicher Transparenz alle Beteiligten über die üblichen Kanäle über den Ausgang des Tages, die erhaltenen Antworten und die hoffentlich wesentlichen Ergebnisse informieren.

“Wir laden alle ein sich im Anschluss die außerordentliche Gemeinderatsitzung zur Standseilbahn mit Start um 20.30 Uhr anzusehen. Diese wird wie immer online übertragen, zudem ist es bei dieser Sitzung möglich live vor Ort dabei zu sein. Da es sich um eine normale Gemeinderatsitzung handelt wird es aber natürlich keine Möglichkeit geben Fragen zu stellen”, schließt das Bürger-Komitee “Standseilbahn Meran Schenna – SO NICHT!”.