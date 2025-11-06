Innsbrucker Universitätsdelegation zu Gast im italienischen Parlament

Von: mk

Rom – Eine Delegation der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck informierte sich im Rahmen eines Besuchs in Rom über die Arbeitsweise der parlamentarischen Institutionen. Die Gruppe, begleitet von Professorin Esther Happacher vom Institut für italienisches Recht, traf mit Senator Meinhard Durnwalder und mit der Kammerabgeordneten Renate Gebhard (beide SVP) zusammen.

Im Fokus des Treffens stand die Vorstellung der parlamentarischen Institutionen – des Senats und der Kammer – sowie die Vermittlung der politischen und legislativen Arbeitsweisen auf staatlicher Ebene. Darüber hinaus wurde intensiv über aktuelle politische Themen diskutiert, die derzeit im Parlament behandelt werden. Ein zentraler Schwerpunkt des Austauschs war die Autonomiereform.

Senator Meinhard Durnwalder hob den Wert des direkten Dialogs hervor: „Der Diskurs mit den Studierenden der Universität Innsbruck ist äußerst wertvoll. Die Fragen und Anregungen der Delegation, insbesondere zur Autonomiereform und aktuellen Gesetzesinitiativen, waren sehr bereichernd und fördern das Verständnis für unsere Anliegen als Südtiroler Vertretung in Rom.“

Die Kammerabgeordnete Renate Gebhard betonte die Notwendigkeit des gegenseitigen Austauschs: „Es ist sehr wichtig, dass die komplexen Prozesse der Gesetzgebung nicht nur theoretisch vermittelt werden. Wir möchten den Studierenden zeigen, wie die Arbeit im Parlament abläuft und welche Herausforderungen die aktuelle Politik mit sich bringt.“

Der offene Austausch wurde von allen Beteiligten als Mehrwert betrachtet.