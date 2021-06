Intelligente Parkplätze in Bozen

Bozen – In Bozen hat independent L. in einem zukunftsweisenden Modellprojekt (ITAT-2034|GATE) in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bozen die ersten zehn Parkplätze für Menschen mit Behinderungen mit neuartigen Parkplatzsensoren ausgestattet. Die eingebauten Sensoren zeigen den Belegungszustand („frei/besetzt“) der reservierten Parkplätze in der App „Parkplatzfinder“ an.

Am heutigen Donnerstag, den 17. Juni 2021, hat independent L. ihre App „Parkplatzfinder“ mit der neuen Funktion Parkplatzsensoren „frei/besetzt“ am Bahnhof in Bozen vorgestellt, im Beisein von Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für Infrastruktur und Mobilität Daniel Alfreider, Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz Arnold Schuler, Stadtrat für Mobilität Stefano Fattor, Gemeindeverbandspräsident Andreas Schatzer und der Direktorin der Abteilung Europa Martha Gärber Dalle Ave.

Nach einer Südtirol weiten Bestandsaufnahme der reservierten Parkplätze für Menschen mit Behinderungen veröffentlicht independent L. die erhobenen 1.300 Parkmöglichkeiten in den 116 Südtiroler Gemeinden schon seit Oktober 2016 in der barrierefreien App „Parkplatzfinder“ (iOS und Android). Die kostenlose Applikation navigiert die Benutzer punktgenau zu ihrem Ziel und bietet ihnen die Möglichkeit, Parkplätze zu melden und Einträge zu kommentieren.

Im Rahmen einer innovativen Pilotmaßnahme des grenzüberschreitenden Interreg-Projekts „GATE – Granting Accessible Tourism for Everyone“ (ITAT2034) hat independent L. jetzt erstmals zehn reservierte Parkplätze im Stadtzentrum von Bozen mit Parkplatzsensoren der neuesten Generation ausgestattet (Rittner Straße, Prinz-Eugen-Allee, Bahnhof Bozen, Siegesplatz, Duca d’Aosta Straße, Eisackstraße (Dom), Freiheitsstraße,

Grieserplatz). Diese zeigen in der App „Parkplatzfinder“ in Echtzeit, ob die ausgestatteten gelben Stellplätze in diesem Moment „frei“ oder „besetzt“ sind. Dabei nutzen die kabellosen Sensoren die Funktechnologie LoRaWAN, für welche es auf dem Gemeindegebiet bereits mehrere strahlungsarme Antennen gibt. Das Modellprojekt im Bereich Smart City hat experimentellen Charakter: „Die Anwendung wurde ganz nach der Vision von independent L. konzipiert, die bereits seit über 20 Jahren das Ziel verfolgt, die selbstbestimmte Mobilität zu fördern. Das realisierte Modellprojekt beweist, dass innovative Technologien auch im Smart City Bereich zur Verbesserung der Lebensqualität aller Menschen beitragen“, unterstrich der Präsident von independent L. Enzo Dellantonio.

„Die eingesetzte Technologie erleichtert Menschen mit Behinderungen die Suche nach reservierten Parkplätzen im Stadtzentrum. Das aufgebaute System könnte jetzt auch auf ein entsprechend smartes Management der allgemeinen Parkplätze im Stadtzentrum (wie z.B. Blaue Parkzonen, Ladestationen für E-Fahrzeuge oder E-Bikes, Ladezonen für Lieferanten) übertragen werden“, erklärte der Projektleiter Günther Ennemoser.

Um die Parkplatzsuche zu erleichtern, führt das eingebaute Navigationssystem in der App den Benutzer punktgenau ans Ziel. Darüber hinaus bietet die mobile Anwendung auch die Möglichkeit, neue Parkplätze einzutragen, vorhandene Einträge zu kommentieren oder anderen Benutzern eventuelle Zugangsschwierigkeiten mitzuteilen. Dabei ist die App leicht verständlich und für alle barrierefrei benutzbar. Der „Parkplatzfinder“ erfreut sich großer Beliebtheit bei Bürgern und Feriengästen und wurde bereits über 10.000 Mal heruntergeladen.

„Mit unserer App wollen wir beweisen, dass es nicht x-verschiedene Apps braucht. Wir haben eine erweiterbare Applikation entwickelt, in welcher die gesamte barrierefreie Mobilität in Südtirol zukünftig implementiert werden kann. Diesbezüglich ersuchen wir die Gemeinden, uns bei der fortlaufenden Aktualisierung der Daten zu unterstützen“, ergänzte der Präsident von independent L. Enzo Dellantonio.

Zur erfolgreichen Abwicklung des Projekts unter der Leitung von independent L., waren das 5.2 Amt für Mobilität – Abteilung 5. Raumplanung und Entwicklung der Gemeinde Bozen, die Firma Systems IT und Alperia involviert.

Der Präsident von independent L. Enzo Dellantonio schloss die mediale Vorstellung der App „Parkplatzfinder“ mit der neuen Funktion Parkplatzsensoren „frei/besetzt“ mit einem Ausblick zum Thema digitale Innovation ab: „Das Digitale und die damit verbundenen Technologien sind per Definition zugänglich für alle, es sei denn, dass aus mangelnden Kompetenzen oder Leichtfertigkeit (digitale) Barrieren eingebaut werden. Eine regelrechte, nicht aufhaltbare Revolution hat somit begonnen, mit allen Vorteilen und auch mit allen Gegensätzen und damit verbundenen ethischen Fragen. Es liegt also an uns allen, diesen Wandel zu verstehen, die (vielen) positiven Aspekte mit „Intelligenz“ umzusetzen und zu nutzen, um eine höhere Lebensqualität für alle zu gewährleisten, aber gleichzeitig auch, um die technologische Entwicklung sehr genau zu beobachten, damit sie uns nicht aus den Händen gleitet. Independent L. ist bereit und wurde 2017 von AgID – Agenzia per l’Italia Digitale als nationale Bewertungsstelle für die digitale Barrierefreiheit anerkannt.“

Die App „Parkplatzfinder“ wurde mitfinanziert von der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Die neue „Funktion Parkplatzsensoren“ in Bozen wurde im Rahmen des grenzüberschreitenden Interreg-Projekts „GATE – Granting Accessible Tourism for Everyone“ (ITAT2034) realisiert, finanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg Italien-Österreich V-A 2014-2020, Aufruf 2017.