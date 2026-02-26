Intensiver Dialog zur Stärkung der Südtiroler Landwirtschaft in Europa

Von: mk

Brüssel – Eine Abordnung des SVP-Landeslandwirtschaftsausschusses besuchte gemeinsam mit dem Team des Südtiroler Hagelschutzkonsortiums den Europaabgeordneten Herbert Dorfmann im Europäischen Parlament in Brüssel.

Die Delegation erhielt einen vertieften Einblick in die Arbeitsweise des Europäischen Parlaments, insbesondere in den Agrarausschuss (AGRI), in dem Dorfmann als Koordinator tätig ist. Im Zentrum der Gespräche standen die Ausgestaltung der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie der Mehrjährige Finanzrahmen 2028–2034. Gerade vor dem Hintergrund steigender Produktionsauflagen, wachsender bürokratischer Anforderungen und zunehmender Wetterextreme ist eine starke Stimme für die kleinstrukturierte Berglandwirtschaft auf europäischer Ebene von entscheidender Bedeutung.

Im Austausch mit Antonella Rossetti, Mitglied des Kabinetts von EU-Agrarkommissar Hansen, sowie den Europaabgeordneten Norbert Lins, Dario Nardella und Alexander Bernhuber – Präsident der EPP-Farmers innerhalb der Europäischen Volkspartei (EVP) – wurden die Anliegen der Südtiroler Landwirtschaft weiter vertieft.

Der Vorsitzende der SVP-Landwirtschaft und stellvertretende Vorsitzende der EPP-Farmers, Siegfried Rinner, betonte: „Gerade dieser Austausch hat wiederum gezeigt, wie wichtig eine starke Vertretung unserer Landwirtschaft in Brüssel ist. Herbert Dorfmann pflegt einen engen Austausch mit der Südtiroler Bevölkerung, ist bestens vernetzt, fachlich versiert und verfügt zugleich über ein starkes Standing innerhalb der europäischen Institutionen – dies ist für uns von unschätzbarem Wert.“

Die Zukunft der Südtiroler Landwirtschaft werde maßgeblich auf europäischer Ebene mitentschieden. Umso wichtiger sei es, geschlossen aufzutreten.