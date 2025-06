Internationale Beliebtheit der USA geht unter Trump zurück

Von: APA/AFP

Die Beliebtheit der USA ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump laut einer Untersuchung in zahlreichen Ländern deutlich zurückgegangen. Laut der am Mittwoch (Ortszeit) vom Pew Research Center veröffentlichten Studie nahmen die Beliebtheitswerte der Vereinigten Staaten in 15 von 24 untersuchten Ländern ab. Das Ansehen der USA unter Trump ging in weiten Teilen Europas deutlich zurück, am stärksten war der Fall in Polen. Österreich schien in der Liste nicht auf.

Unter allen untersuchten Ländern war der Beliebtheitswert der USA in Schweden am niedrigsten, hier haben 79 Prozent der Menschen eine schlechte Meinung von dem Land. Auch in Deutschland ging das Ansehen der USA infolge der Trump-Präsidentschaft laut der Erhebung deutlich zurück: Zwischen 2024 und 2025 sank der Anteil der Menschen mit einer positiven Sicht auf die USA demnach um 16 Prozentpunkte, von 48 auf 33 Prozent. 66 Prozent der Deutschen sehen die USA demnach derzeit negativ, im Vorjahr waren es nur 48 Prozent gewesen.

Meinungsumschwung in Mexiko und Kanada

Sowohl in Mexiko als auch in Kanada, das Trump zum 51. US-Bundesstaat machen will, hat eine Mehrheit der Befragten eine schlechte Meinung von den USA, nachdem unter Trumps Vorgänger Joe Biden eine Mehrheit das Land noch positiv gesehen hatte.

In einem Großteil der von Pew Research untersuchten Länder stießen Trumps Charakter und seine Politik auf wenig Sympathie. Seine schlechtesten Werte erzielte Trump im Nachbarland Mexiko, das er mit seiner Einwanderungspolitik schon in seiner ersten Amtszeit immer wieder angegriffen und unter Druck gesetzt hatte. 91 Prozent der befragten Mexikaner sagten laut Umfrage, sie trauten dem Republikaner nicht zu, in der Weltpolitik die richtigen Entscheidungen zu treffen.

80 Prozent der Befragten bezeichneten Trump als arrogant

Im Durchschnitt aller Länder stimmte eine Mehrheit der Befragten nicht mit Trumps Politik in wichtigen Fragen wie dem Ukraine-Krieg, dem Gaza-Krieg, der Einwanderung und dem Klimawandel überein. 80 Prozent der Befragten bezeichneten Trump als arrogant, nur 28 Prozent hielten ihn für ehrlich.

Positivste Bewertungen kamen aus Israel

Am positivsten war das Bild der USA in Israel, das von Trump und seiner Regierung klar unterstützt wird. Hier haben 83 Prozent der Befragten eine positive Meinung zu den USA.

Für die Untersuchung wurden zwischen Jänner und April 28.333 Erwachsene in 24 Ländern befragt.