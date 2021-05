Internationaler Tag der Fibromyalgie

Bozen – Die Autonome Region Trentino-Südtirol begeht den Internationalen Tag der Fibromyalgie. Gestern Abend leuchteten die Fassaden des Amtsgebäudes an der Gazzoletti-Straße in Violett, um die Bevölkerung für diese recht unbekannte und immer noch schwer diagnostizierbare Krankheit zu sensibilisieren, von der in Italien etwa zwei Millionen Menschen betroffen sind.

Es handelt sich um eine chronische Erkrankung, deren Hauptsymptom ständige Muskelschmerzen sind. Sie kann auch Sehnen und Bänder betreffen und mit Müdigkeit und Kraftlosigkeit einhergehen. Die Initiative wurde von der Regionalregierung beschlossen und vom Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung verwirklicht. Das Amtsgebäude der Region wird auch am Abend des 19. Mai anlässlich des Tages der seltenen Krankheiten wieder

Violett beleuchtet.