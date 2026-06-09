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Die Waffen schweigen immer noch nicht

Iran meldet drei Tote nach israelischen Attacken

Dienstag, 09. Juni 2026 | 17:56 Uhr
Die Waffen schweigen immer noch nicht
APA/APA/AFP/ATTA KENARE
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Von: APA/dpa

Nach den israelischen Angriffen hat der Iran drei Tote gemeldet. Zwei Soldaten der Flugabwehr seien am Montag durch israelischen Beschuss getötet worden, hieß es in einer von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung am Dienstag. Zu ihrem Einsatzort gab es zunächst keine Angaben. Die Nachrichtenagenturen Fars und Mehr berichteten später über einen weiteren Toten. Demnach kam bei den israelischen Angriffen ein Mitarbeiter der Hauptstadt Teheran ums Leben.

Zuvor hatten Irans Rettungsdienste 15 Verletzte gemeldet. 14 der Verletzten stammten demnach aus der Provinz Chuzestan im Süden des Landes. Einer der Verletzten stammte aus der Hauptstadt Teheran.

Am Sonntag hatten Irans Streitkräfte erstmals nach zwei Monaten wieder Raketen auf Israel gefeuert. Israels Luftwaffe flog als Reaktion Angriffe auf den Iran. Am Montag erklärten beide Staaten die Attacken vorerst für beendet.

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