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Der Iran will die Kontrolle vor seiner Küste behalten

Iran pocht auf Kontrolle der Straße von Hormuz

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 11:36 Uhr
Der Iran will die Kontrolle vor seiner Küste behalten
APA/APA/AFP/-
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Von: APA/dpa

Die iranischen Streitkräfte haben erneut ihre Kontrolle über die für den weltweiten Energiehandel wichtige Seestraße von Hormuz beansprucht. Alle Öltanker und Handelsschiffe seien verpflichtet, ausschließlich die vom Iran festgelegte Route zu benutzen, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Militärführung, die iranische Medien verbreiteten. “Jede Missachtung dieser Vorgabe (…) wird mit einer unverzüglichen und entschlossenen Reaktion der Streitkräfte beantwortet.”

Die Wiederöffnung der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormuz ist ein zentrales Element des Rahmenabkommens, auf das sich Vertreter aus Washington und Teheran vor knapp drei Wochen verständigt hatten. Die USA fordern eine freie Passage für alle Schiffe ohne Gebühren. Der Iran hatte mit Drohungen und Angriffen nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf das Land den Schiffsverkehr in der Meerenge faktisch zum Erliegen gebracht.

Trauertage für Khamenei halten Friedensdiplomatie auf

Die USA und der Iran haben indes laut den Vermittlerstaaten Katar und Pakistan in weiterführenden, indirekten Gesprächen Fortschritte erzielt. Bei Fragen im Zusammenhang mit dem vor zwei Wochen vereinbarten Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges seien “positive Fortschritte” erzielt worden. Das teilte der katarische Außenamtssprecher Majid al-Ansari nach Abschluss der in der katarischen Hauptstadt Doha getrennt geführten Unterredungen mit Unterhändlern beider Konfliktparteien mit.

Es sei vereinbart worden, die Gespräche fortzusetzen, schrieb Ansari auf der Plattform X. Der nächste Termin solle so bald wie möglich nach den Trauerzeremonien für das im Krieg getötete iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei und seiner Beisetzung angesetzt werden. Die Zeremonien beginnen iranischen Berichten zufolge am Samstag in der Hauptstadt Teheran und der Pilgerstadt Ghom. Das Begräbnis soll am 9. Juli in Khameneis Geburtsstadt Maschhad im Nordosten des Landes stattfinden.

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