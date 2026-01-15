Aktuelle Seite: Home > Politik > Iran setzt Hinrichtungen offenbar aus
Abbas Araqchi kündigte eine Aussetzung der Hinrichtungen im Iran an

Iran setzt Hinrichtungen offenbar aus

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 01:00 Uhr
Abbas Araqchi kündigte eine Aussetzung der Hinrichtungen im Iran an
APA/APA/AFP/JOSEPH EID
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat eine Aussetzung der Hinrichtungen im Iran bekannt gegeben. Es werde “heute oder morgen” keine Hinrichtungen durch Erhängen geben, sagte Araqchi am Mittwoch in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Er betonte zudem, Teheran habe “nach drei Tagen von terroristischen Operationen”, die von Israel inszeniert worden seien, die “volle Kontrolle” über die Lage im Iran.

Auch die Menschenrechtsgruppe Hengaw teilte mit, dass die Hinrichtung eines bei der jüngsten Protestwelle im Iran festgenommenen Demonstranten namens Erfan Soltani ausgesetzt worden sei. Es bestünden jedoch weiterhin “ernsthafte und anhaltende Bedenken” hinsichtlich des Rechts auf Leben des 26-Jährigen, teilte die in Norwegen ansässige Gruppe unter Berufung auf Verwandte Soltanis mit. Menschenrechtsgruppen und Washington hatten gewarnt, Soltanis Hinrichtung sei für Mittwoch angesetzt.

Trump über Ende der Tötungen im Iran informiert

US-Präsident Donald Trump erklärte inzwischen, er sei über ein Ende der “Tötungen” im Iran informiert worden. Er habe aus “zuverlässiger Quelle” erfahren, dass “die Tötungen im Iran aufhören”, sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus vor Journalisten und fügte an: “Sie haben aufgehört, und es gibt keine Pläne für Hinrichtungen.” Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

Trump hatte zuvor mit einer scharfen Reaktion gedroht, falls Teheran wie angekündigt Demonstranten hinrichten lässt. Am Dienstag hatte er in seinem Onlinedienst Truth Social in Richtung der Demonstranten im Iran geschrieben, Hilfe sei “unterwegs”.

Im Iran gab es in den vergangenen zwei Wochen massive Proteste gegen die Führung der seit 1979 bestehenden islamischen Republik. Die Behörden gingen brutal gegen die Demonstrierenden vor. Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) geht von bisher mindestens 3.428 getöteten Demonstrantinnen und Demonstranten aus. Mehr als 10.000 Menschen wurden demnach im Zuge der Massenproteste festgenommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
56
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
51
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
49
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
34
Sicherer Job – leeres Sparschwein
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
30
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 