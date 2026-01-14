Juwelier in Cortina überfallen: Ermittler auch in Südtirol in Alarmbereitschaft

Von: mk

Cortina/Bozen – Am heutigen Mittwochvormittag ist das renommierte Juweliergeschäft „Cacciari e Salvati“ im Zentrum von Cortina d’Ampezzo Zielscheibe eines professionellen Raubüberfalls geworden. Die bisher unbekannten Täter konnten entkommen. Die Behörden sind auch in Südtirol in Alarmbereitschaft.

Wie Alto Adige online berichtet, agierten die Täter zu dritt: Während zwei das Geschäft betraten, wartete ein Komplize in einem Fluchtfahrzeug vor dem Gebäude. Kurz nach dem Überfall entdeckten die Einsatzkräfte den Wagen etwa einen Kilometer außerhalb des Ortskerns. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war.

Die Tat wurde laut Ermittlern schnell und gezielt ausgeführt, was auf eine gründliche Vorplanung hindeutet. Die Täter trugen keine Masken. Ersten Informationen zufolge soll es sich bei den Tätern nicht um Personen mit italienischer Staatsangehörigkeit handeln.

Die Polizei in der Region Venetien hat eine großangelegte Fahndung eingeleitet. Aufgrund der geografischen Nähe wurde die Alarmbereitschaft auch auf Grenzregionen ausgeweitet. Bisher gibt es jedoch keine konkreten Hinweise darauf, dass die Flucht in Richtung Südtirol erfolgte.

Die Ermittlungen zur genauen Schadenssumme und zur Identifizierung der Täter dauern an.