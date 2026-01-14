Aktuelle Seite: Home > Chronik > Juwelier in Cortina überfallen: Ermittler auch in Südtirol in Alarmbereitschaft
Fahndung nach drei Tätern

Juwelier in Cortina überfallen: Ermittler auch in Südtirol in Alarmbereitschaft

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 16:20 Uhr
CC Radiomobile (7)
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Cortina/Bozen – Am heutigen Mittwochvormittag ist das renommierte Juweliergeschäft „Cacciari e Salvati“ im Zentrum von Cortina d’Ampezzo Zielscheibe eines professionellen Raubüberfalls geworden. Die bisher unbekannten Täter konnten entkommen. Die Behörden sind auch in Südtirol in Alarmbereitschaft.

Wie Alto Adige online berichtet, agierten die Täter zu dritt: Während zwei das Geschäft betraten, wartete ein Komplize in einem Fluchtfahrzeug vor dem Gebäude. Kurz nach dem Überfall entdeckten die Einsatzkräfte den Wagen etwa einen Kilometer außerhalb des Ortskerns. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war.

Die Tat wurde laut Ermittlern schnell und gezielt ausgeführt, was auf eine gründliche Vorplanung hindeutet. Die Täter trugen keine Masken. Ersten Informationen zufolge soll es sich bei den Tätern nicht um Personen mit italienischer Staatsangehörigkeit handeln.

Die Polizei in der Region Venetien hat eine großangelegte Fahndung eingeleitet. Aufgrund der geografischen Nähe wurde die Alarmbereitschaft auch auf Grenzregionen ausgeweitet. Bisher gibt es jedoch keine konkreten Hinweise darauf, dass die Flucht in Richtung Südtirol erfolgte.

Die Ermittlungen zur genauen Schadenssumme und zur Identifizierung der Täter dauern an.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
49
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
48
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
34
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
31
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Kommentare
27
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 