Aktuelle Seite: Home > Politik > Iran stoppt Schiffe in Straße von Hormuz
Schiffe in der Straße von Hormuz

Iran stoppt Schiffe in Straße von Hormuz

Sonntag, 26. Juli 2026 | 10:06 Uhr
Schiffe in der Straße von Hormuz
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben sechs Handelsschiffe vor einer Durchfahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormuz gestoppt. Die Garden erklärten laut der ihnen nahe stehenden Agentur Tasnim, sie setzten die Kontrolle über ein 240.000 Quadratkilometer großes Gebiet im Persischen Golf und der Straße von Hormuz durch. Diese Fläche entspricht etwa drei Mal dem österreichischen Staatsgebiet.

Kein Schiff könne passieren, ohne die iranischen Vorschriften einzuhalten, hieß es. Versuche des US-Militärs, den Kurs von Schiffen zu ändern, würden mit “einer entschlossenen Reaktion und Warnschüssen beantwortet”. Als Folge seien die betroffenen Schiffe gezwungen, umzukehren.

Der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai erklärte laut englischsprachigem Staatssender PressTV, es gebe keine Veränderung der Verkehrslage in der Straße von Hormuz. Der Sprecher verwies auf bilaterale Gespräche mit Vertretern des Omans, dessen Territorialgewässer einen Teil der internationalen Schifffahrtsroute umfassen.

Teheran verhandelt mit Maskat

Die iranische Regierung versuchte indes den Eindruck einer Verständigung mit dem gegenüberliegenden Anrainerstaat der Straße von Hormuz, Oman, zu vermitteln. Wie das iranische Außenministerium mitteilte, führten Vertreter beider Staaten am Wochenende in Teheran Gespräche über die Schifffahrtsroute. Die Gespräche seien produktiv gewesen, teilte das Ministerium mit. Die technischen und politischen Konsultationen dauerten demnach an. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund einer Verschärfung im Schifffahrtskonflikt zwischen Washington und Teheran statt.

US-Streitkräfte beschossen am Samstag einen Tanker in der Straße von Hormuz, der ihre Blockade iranischer Häfen durchbrechen wollte. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten am Samstag, sie hätten vier Schiffe an der wichtigen Meerenge gestoppt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
68
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
48
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Kommentare
44
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste
Kommentare
40
Unheimliche Vorfälle an Italiens Küste: Fische beißen Badegäste
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Kommentare
36
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 