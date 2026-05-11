Aktuelle Seite: Home > Politik > Iran weist Trump-Plan zurück
Der Iran lehnt den US-Plan ab

Iran weist Trump-Plan zurück

Montag, 11. Mai 2026 | 03:22 Uhr
Der Iran lehnt den US-Plan ab
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der US-Vorschlag für ein Ende des Kriegs in Nahost ist von der Führung in Teheran zurückgewiesen worden. Der Plan wurde von iranischen Staatsmedien wie eine Aufforderung zur Kapitulation Teherans aufgenommen. Dagegen betone der vom Iran vorgelegte Plan ein Ende des Kriegs an allen Fronten sowie die Notwendigkeit, dass die USA Kriegsreparationen zahlen müssten, kommentierte unter anderem der regierungstreue Sender Press TV.

Eine Annahme des Vorschlags hätte die Unterwerfung unter die “überzogenen Forderungen” von US-Präsident Donald Trump bedeutet, so der Sender.

Antwort für Trump “inakzeptabel”

Trump hatte die iranische Antwort auf das jüngste Angebot der US-Regierung als “völlig inakzeptabel” bezeichnet. Dem Nachrichtenportal “Axios” sagte er, er werde Irans unangemessene Replik zurückweisen. “Ich mag ihre Antwort nicht”, sagte Trump, ohne auf den Inhalt des Briefes einzugehen. Er ließ offen, ob er die Verhandlungen fortsetzen will.

Der Iran forderte laut Staatsmedien auch die volle Souveränität über die Straße von Hormuz sowie ein Ende der Sanktionen gegen das Land und die Freigabe beschlagnahmter iranischer Vermögenswerte. Keine Rolle spielte in der Antwort demnach der Streit über das iranische Atomprogramm.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
53
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Kommentare
45
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Kommentare
21
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
19
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Deutschland weist Putins Schröder-Vorschlag zurück
17
Deutschland weist Putins Schröder-Vorschlag zurück
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 