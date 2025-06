Iran will über Atomprogramm verhandeln

Von: APA/Reuters/dpa

Der Iran signalisiert einem Zeitungsbericht zufolge seinen Wunsch, den militärischen Konflikt mit Israel zu beenden und Gespräche über sein Atomprogramm wieder aufzunehmen. Eine entsprechende Botschaft sei Israel und den USA über arabische Vermittler überbracht worden, berichtete das “Wall Street Journal”. Zuvor hatte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung in dem Konflikt aufgefordert.

Die militärische Eskalation “verzögert die unerlässliche Arbeit an einer diplomatischen Lösung, um langfristig sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen erwirbt”, warnte Grossi am Montag in einer Sondersitzung des IAEA-Gouverneursrates in Wien. Grossi berichtete dem Lenkungsgremium, dass die stark beschädigte iranische Uran-Anreicherungsanlage in Natanz seit den israelischen Angriffen am Freitag nicht noch weiter zerstört worden sei. Er wies darauf hin, dass der unterirdische Teil von Natanz nicht getroffen worden sei, aber dass die dort installierten Geräte durch einen Stromausfall beschädigt worden sein könnten.