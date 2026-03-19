Iranische Angriffe auf Öl-Raffinerien in der Golfregion

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Nach dem israelischen Angriff auf das iranische Gasfeld “South Pars” am Mittwoch hat der Iran am Donnerstag Öl-Raffinerien in Saudi-Arabien und in Kuwait angegriffen. US-Präsident Donald Trump drohte Teheran mit der vollständigen Zerstörung des Gasfeldes “South Pars”. US-Medienberichte legen unterdessen nahe, dass Trump vom israelischen Angriff auf “South Pars” informiert war. Damit widersprechen sie Trumps Darstellung, die USA hätten von dem Schlag nichts gewusst.

In der saudi-arabischen Hafenstadt Yanbu wurde am Donnerstag eine Öl-Raffinerie Ziel eines Luftangriffs. Die SAMREF-Raffinerie wird gemeinsam vom saudi-arabischen Ölriesen Saudi Aramco und dem US-Konzern Exxon Mobil betrieben. Der Hafen von Yanbu am Roten Meer ist derzeit die einzige Exportmöglichkeit für Rohöl aus den arabischen Golfstaaten. Der Iran hat die Straße von Hormuz, durch die normalerweise ein Fünftel des weltweiten Ölangebots transportiert wird, fast vollständig blockiert. Eine Stellungnahme von Saudi Aramco lag zunächst nicht vor.

Auch in Kuwait wurden zwei Raffinerieanlagen der staatlichen Ölgesellschaft Ziel von Drohnenangriffen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Kuwait Petroleum Corporation berichtete, wurde eine Betriebseinheit in der Raffinerie Mina Abdullah von einer Drohne attackiert. Daraufhin sei ein Brand ausgebrochen.

Zudem wurde eine weitere Betriebseinheit in der Raffinerie Mina al-Ahmadi von einem ähnlichen Angriff getroffen. Auch dort kam es nach Angaben des Unternehmens zu einem begrenzten Brand. Beide Anlagen gehören zu den wichtigsten Ölraffinerien des Landes und auch der Golfregion. In beiden Fällen seien umgehend alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden, hieß es. Verletzte habe es nicht gegeben.

Berichte: Trump wusste vorab von Israels Angriff auf Gasfeld

US-Präsident Trump drohte Teheran mit der vollständigen Zerstörung des Gasfeldes “South Pars”, sollten weitere Angriffe auf Katar erfolgen. Am Mittwoch hatte es Angriffe auf das Gasfeld gegeben, was den Ölpreis nach oben getrieben hatte. Es war aus diesem Anlass, dass der Iran mit weiterem Raketenbeschuss auf Energieanlagen in Katar und Saudi-Arabien reagierte.

US-Medienberichte legen unterdessen nahe, dass Präsident Donald Trump vor dem israelischen Angriff auf das bedeutende Gasfeld “South Pars” informiert war. Damit widersprechen sie Trumps Darstellung, die USA hätten von dem Schlag nichts gewusst. Das “Wall Street Journal” berichtete am Donnerstag, die USA seien im Bilde gewesen und hätten keine Einwände gehabt. Trump habe den Angriff gebilligt, um den Druck auf den Iran zu erhöhen, die Straße von Hormuz freizugeben.

Das US-Nachrichtenportal “Axios” schreibt, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Trump hätten sich über das Vorgehen abgestimmt. Sowohl “Axios” als auch “Wall Street Journal” berufen sich auf US- und israelische Beamte.

Am Mittwoch hatte Israel “South Pars” angegriffen. Trump schrieb daraufhin auf der Plattform Truth Social, Israel habe das Gasfeld “aus Wut über die Ereignisse im Nahen Osten” angegriffen. Die Vereinigten Staaten hätten nichts davon gewusst, betonte er.

“Trumps Äußerungen waren nicht zutreffend”, schrieb “Axios”. Diese Einschätzung teilt Dan Shapiro, ehemaliger US-Botschafter in Israel. Auf X schrieb er, es sei keinesfalls denkbar, dass die israelischen Streitkräfte einen Angriff an diesem Ort durchführten, ohne das US-Militär zu informieren.

Das Gasfeld “South Pars” ist die weltweit größte bekannte Gasreserve – und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung. “South Pars” befindet sich im Persischen Golf und wird vom Iran und Katar ausgebeutet. Katar sei vorab nicht über Israels Angriff informiert worden, hatte Trump in seinem Post auf Truth Social geschrieben. Auch “Axios” berichtete dies.

Iran wirbt um regionale Allianzen

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi rief unterdessen in Telefonaten mit seinen Amtskollegen in der Türkei, Ägypten und Pakistan jeweils zu engerer regionaler Zusammenarbeit auf. Angesichts der jüngsten Angriffe auf die iranische Infrastruktur mahnte er zur Wachsamkeit, wie staatliche Medien berichten. Gleichzeitig droht ein Militärsprecher mit einer “viel härteren” Antwort, sollten erneut iranische Energieanlagen ins Visier genommen werden. Angriffe auf Einrichtungen der USA und ihrer Verbündeten würden dann bis zu deren vollständiger Zerstörung fortgesetzt.