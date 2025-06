Iranischer Staatssender IRIB wieder auf Sendung

Von: APA/AFP/dpa/

Nach einem israelischen Angriff und der darauffolgenden Unterbrechung des Sendebetriebs ist der staatliche iranische Fernseh- und Radiosender IRIB wieder auf Sendung gegangen. Israel habe nicht gewusst, “dass die Stimme der Islamischen Revolution und des großen Iran nicht von einer Militäroperation zum Schweigen gebracht werden kann”, erklärte ein hochrangiger Mitarbeiter. Zuvor hatten Medien über den israelischen Treffer gegen den Sitz des Staatssenders in Teheran berichtet.

Demnach wurde der Sender während einer Liveübertragung getroffen, in der die Moderatorin Israel scharf kritisiert hatte. Kurz darauf verließ die Frau das Fernsehstudio und die Übertragung brach abrupt ab.

Die israelische Armee hatte zuvor die Bewohner des Gebiets rund um den Sender im Nordosten der iranischen Hauptstadt zur Evakuierung aufgerufen. Kurz darauf kündigte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz das “Verschwinden” des Staatssenders an: “Das Sprachrohr der iranischen Propaganda und Hetze ist kurz davor zu verschwinden”, erklärte Katz.

Später bestätigte Katz den Angriff auf den Sitz des iranischen Staatssenders und sprach von einer “weitflächigen Evakuierung der Bewohner in dem Gebiet”. Israel werde “den iranischen Diktator überall angreifen”, verkündete Katz mit Bezug auf Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei.

Zahlreiche Explosionen zu hören

Der von Israel anvisierte dritte Bezirk Teherans beherbergt neben dem Sitz des Staatssenders IRIB auch mehrere Botschaften, unter anderem von Katar, Oman und Kuwait, sowie UNO-Büros und das Büro der Nachrichtenagentur AFP. In dem vornehmen Stadtteil befinden sich zudem mindestens vier Kliniken sowie ein Polizeigebäude.

Wie Reporter berichteten, waren Montagnachmittag in vielen Teilen Teherans Explosionen zu hören. Über einer Einschlagstelle im Westen der Hauptstadt stieg eine schwarze Rauchwolke auf.

Zahlreiche Bewohner Teherans flohen aus der Hauptstadt. Wie Bilder in Onlinediensten zeigten, die von AFP verifiziert wurden, kam der Verkehr auf einer Teheraner Fernstraße in Richtung Norden fast zum Stehen. Auf der Gegenspur waren wiederum kaum Autos zu sehen. Iranische Medien verbreiteten zudem Bilder von Autoschlangen vor Tankstellen in Teheran. Autofahrer gaben an, ihre Tanks für weite Fahrten aus der Stadt hinaus aufzufüllen.

Unterdessen kündigte die israelische Armee Montagabend eine neue Welle von Raketenangriffen aus dem Iran auf Israels Norden an. In mehreren Gebieten im Norden Israels werde mit Alarmsirenen vor Raketen gewarnt, “die aus dem Iran auf den Staat Israel abgefeuert wurden”, hieß es in einer Erklärung der israelischen Armee. Die Bewohner der betroffenen Gebiete wurden aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen.

Trump drängt Iran erneut zu Verhandlungen

US-Präsident Donald Trump drängte den Iran unterdessen erneut zu Verhandlungen. “Sie müssen einen Deal abschließen, und das ist für beide Seiten schmerzhaft, aber ich würde sagen, dass der Iran gerade nicht dabei ist, diesen Krieg zu gewinnen, sie sollten verhandeln, und zwar sofort, bevor es zu spät ist”, sagte Trump am Montag am Rande des G7-Gipfels in Kanada vor Journalisten. Eine gemeinsame Gipfelerklärung zum Krieg zwischen Israel und dem Iran will der US-Präsident nach Angaben eines US-Offiziellen nicht unterzeichnen.

Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der sieben großen westlichen Volkswirtschaften wurde am Montag (18.00 Uhr MESZ) offiziell eröffnet. Zur G7-Gruppe gehören neben den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada.

Israel hatte in der Nacht auf Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet, Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert und zahlreiche ranghohe Militärs getötet. Der Iran reagierte mit Vergeltungsangriffen und attackiert Israel seitdem mit Raketen und Drohnen.