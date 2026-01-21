Aktuelle Seite: Home > Politik > Iranisches Staats-TV: 3.117 Tote bei Protesten
Ausgebrannte Busse nach Protesten in Teheran

Iranisches Staats-TV: 3.117 Tote bei Protesten

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 21:27 Uhr
Ausgebrannte Busse nach Protesten in Teheran
APA/APA/AFP (Themenbild)/ATTA KENARE
Von: APA/AFP

Bei den wochenlangen Massenprotesten im Iran sind laut Staats-TV 3.117 Menschen getötet worden. Davon seien 2.427 nach iranischem Recht als “Märtyrer” geltende Opfer, hieß es am Mittwoch unter Berufung auf die Stiftung für Märtyrer und Veteranen. Betroffen seien neben Sicherheitskräften auch “unbeteiligte Passanten”. Menschenrechts-NGOs gehen von höheren Opferzahlen aus, demnach kamen seit Beginn der Proteste Ende 2025 möglicherweise bis zu 20.000 Demonstranten ums Leben.

Die Proteste im Iran hatten am 28. Dezember begonnen. Sie entzündeten sich an der schlechten Wirtschaftslage, weiteten sich aber rasch zu einer Massenbewegung gegen die religiöse und politische Führung der islamischen Republik aus. Die Behörden gingen brutal gegen die Demonstrierenden vor.

Nach Angaben der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) wurden bei der brutalen Niederschlagung der Proteste mehr als 4.500 Menschen getötet. Neben 4.251 getöteten Demonstranten kamen ihren Informationen nach auch 197 Sicherheitskräfte ums Leben. Weitere knapp 9.000 Todesfälle würden noch untersucht.

Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Norwegen spricht von 3.428 Demonstrierenden, die nachweislich von iranischen Sicherheitskräften getötet worden seien. Die Dunkelziffer sei jedoch deutlich höher und könne zwischen 5 000 und bis zu 20.000 Toten liegen.

