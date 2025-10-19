Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel bestätigt Luftangriffe auf Rafah als Attackenreaktion
Rafah wurde zum Ziel der israelischen Attacken

Israel bestätigt Luftangriffe auf Rafah als Attackenreaktion

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 15:23 Uhr
Rafah wurde zum Ziel der israelischen Attacken
APA/APA/AFP/EYAD BABA
Schriftgröße

Von: APA/AFP/Reuters

Die israelische Armee hat Luftangriffe auf die im südlichen Gazastreifen gelegene Stadt Rafah als Reaktion auf Angriffe durch militante Palästinenser bestätigt. “Heute Morgen haben Terroristen Panzerabwehrraketen abgefeuert und das Feuer auf IDF-Soldaten eröffnet”, woraufhin die israelische Armee mit Luftangriffen durch Kampfjets und mit Artilleriebeschuss reagiert habe, erklärte die Armee am Sonntag. Die Angriffe dienten dazu, eine Bedrohung zu beseitigen, hieß es weiter.

Die Armee bezeichnete die Angriffe auf ihre Streitkräfte als “eklatante Verletzung der Waffenruhe”, die seit dem 10. Oktober im Gazastreifen in Kraft ist. Das Militär kündigte deswegen eine entschlossene Reaktion an. Zuvor hatte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mitgeteilt, dass durch die israelischen Angriffe zwei Menschen getötet worden seien. Sie seien bei einem Luftangriff im Gebiet Jabalia im Norden des Küstenstreifens ums Leben gekommen.

Aus dem Süden des Küstenstreifens wurden zudem Kämpfe gemeldet. Palästinenser berichten von Explosionen und Schüssen in Rafah. Augenzeugen melden schweres Panzerfeuer in der Stadt Abassan nahe Khan Younis.

Netanyahu will “mit voller Härte” vorgehen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wies das Militär an, mit voller Härte gegen “Terrorziele im Gazastreifen” vorzugehen. Netanyahus Büro teilte mit, der Regierungschef habe dies nach einer Beratung mit Verteidigungsminister Israel Katz und Sicherheitsvertretern beschlossen.

Der militärische Arm der Hamas wies jegliche Verantwortung für die von Israel gemeldeten Angriffe auf Truppen zurück. “Wir bekräftigen unsere vollständige Verpflichtung, alles umzusetzen, was vereinbart wurde”, hieß es in einer Mitteilung der Kassam-Brigaden. Dies gelte vor allem für die Waffenruhe in allen Gebieten des Gazastreifens.

Ein israelischer Militär hatte die Hamas für Angriffe auf israelischen Truppen verantwortlich gemacht, die sich hinter der vereinbarten Rückzugslinie befanden. “Wir haben keine Kenntnis von irgendwelchen Ereignissen oder Gefechten in der Gegend von Rafah, da dies rote Zonen sind, die unter Kontrolle der Besatzung stehen”, hieß es in der Hamas-Mitteilung.

Kommentare

Aktuell sind 6 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Kommentare
48
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Kommentare
38
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Kommentare
31
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Kommentare
31
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Kommentare
27
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 