Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kim Kardashian verhüllt bei Gala in Los Angeles
Idee entstand kurzfrisig

Kim Kardashian verhüllt bei Gala in Los Angeles

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 15:51 Uhr
Idee entstand kurzfrisig
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Reality-Star Kim Kardashian hat mit einem ungewöhnlichen Outfit Aufsehen erregt. Die 44-Jährige erschien am Samstagabend zur Academy Museum Gala in Los Angeles mit vollständig verhülltem Gesicht. Dem Magazin “Variety” verriet sie, die Idee für die Verhüllung sei kurzfristig entstanden.

Sie habe eigens ihren Lieblingsvisagisten aus New York einfliegen lassen – und der sei nicht glücklich darüber, dass sie nun das Gesicht verhüllt habe. Die Maske werde sie aber bei der Gala abnehmen, kündigte sie dem Bericht zufolge an.

Andere Gäste bei der Veranstaltung waren die Schauspielerinnen Demi Moore, Penelope Cruz, Selena Gomez und Kirsten Dunst sowie ihre Kollegen Adrien Brody, Robert Downey Jr., Ben Stiller und George Clooney. Auch Regisseur Martin Scorsese und Musiker Bruce Springsteen erschienen zu der Gala. Bei der Veranstaltung wurden Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures – auch Oscar-Museum genannt – gesammelt.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Kommentare
48
Südtirol europaweit am wenigsten armutsgefährdet
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Kommentare
38
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Kommentare
31
Team K warnt: Bildungsqualität in Gefahr
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Kommentare
31
Verborgene Milliarden: Schattenwirtschaft in Italien 2023 auf Rekordniveau
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Kommentare
27
Erneuter Messerangriff in Bozner Innenstadt
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 