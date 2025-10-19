Kim Kardashian verhüllt bei Gala in Los Angeles

Von: APA/dpa

Reality-Star Kim Kardashian hat mit einem ungewöhnlichen Outfit Aufsehen erregt. Die 44-Jährige erschien am Samstagabend zur Academy Museum Gala in Los Angeles mit vollständig verhülltem Gesicht. Dem Magazin “Variety” verriet sie, die Idee für die Verhüllung sei kurzfristig entstanden.

Sie habe eigens ihren Lieblingsvisagisten aus New York einfliegen lassen – und der sei nicht glücklich darüber, dass sie nun das Gesicht verhüllt habe. Die Maske werde sie aber bei der Gala abnehmen, kündigte sie dem Bericht zufolge an.

Andere Gäste bei der Veranstaltung waren die Schauspielerinnen Demi Moore, Penelope Cruz, Selena Gomez und Kirsten Dunst sowie ihre Kollegen Adrien Brody, Robert Downey Jr., Ben Stiller und George Clooney. Auch Regisseur Martin Scorsese und Musiker Bruce Springsteen erschienen zu der Gala. Bei der Veranstaltung wurden Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures – auch Oscar-Museum genannt – gesammelt.