Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel: Extremistische Palästinenser im Gazastreifen getötet
"Terroristen identifiziert"

Israel: Extremistische Palästinenser im Gazastreifen getötet

Sonntag, 30. November 2025 | 10:30 Uhr
Berichte über Verletzte bei Zwischenfall im Gazastreifen
APA/APA/AFP/BASHAR TALEB - archiv
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die israelische Armee hat im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben vier extremistische Palästinenser getötet. In der Nacht seien im Bereich der Stadt Rafah “vier Terroristen identifiziert worden, die aus einer unterirdischen Infrastruktur in dem Gebiet kamen”, hieß es in einer Mitteilung des Militärs vom Sonntag. Sie seien in Abstimmung mit der Luftwaffe “ausgeschaltet” worden.

Israelischen Medienberichten zufolge hatten sich in einem Tunnel im Bereich von Rafah Dutzende bewaffnete Hamas-Mitglieder in einem Gebiet verschanzt, das im Rahmen der Waffenruhe von Israel kontrolliert wird. Verhandlungen über ihre Forderung nach freiem Geleit seien erfolglos geblieben.

Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas war am 10. Oktober eine Waffenruhe vereinbart worden. Dennoch kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen, beide Seiten werfen sich gegenseitig Verstöße vor. Seit Beginn der Waffenruhe sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits mehr als 350 Palästinenser getötet worden. Mehrere israelische Soldaten kamen bei Angriffen ums Leben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
76
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
31
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
28
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Kommentare
21
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
17
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 