Israel greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an
Ziel sei die Infrastruktur der proiranischen Hisbollah gewesen

Israel greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an

Donnerstag, 05. März 2026 | 06:42 Uhr
Ziel sei die Infrastruktur der proiranischen Hisbollah gewesen
APA/APA/AFP/FADEL ITANI
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah in Beirut angegriffen. Ziel sei die Infrastruktur der Terrororganisation, erklärte die Armee. Zuvor hatte das Militär bereits ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt als Stützpunkt der schiitischen und Miliz identifiziert und einen Angriff angekündigt. Ein Armeesprecher rief die Anrainer dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schießen. Seitdem greift auch Israels Militär in mehreren Teilen des Landes wieder massiv Ziele im Libanon an.

In der Nacht auf Donnerstag zerstörten die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben mehrere Raketenabschussrampen und eine Drohnenfabrik der Hisbollah im Süden des Landes nahe der Grenze zu Israel. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

