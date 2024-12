Israel greift Syrien an – Islamisten kurz vor Homs

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Nach der Einnahme der Großstädte Aleppo und Hama im Nordwesten Syriens bewegen sich die islamistischen Kämpfer Aktivisten zufolge weiter auf Homs zu. Die von der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) angeführten Rebellen würden sich nur noch fünf Kilometer von den Vororten der Stadt entfernt befinden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Israel griff indes zwei Grenzübergänge zwischen dem Libanon und Syrien an.

In der Nacht habe man nahe der syrischen Grenzübergänge zum Libanon Routen für den Waffenschmuggel bombardiert, hieß es. Die proiranische Hisbollah habe über diese Routen mit Hilfe Syriens Waffen in den Libanon transportiert. Die Geschoße seien kurz nach der Grenze auf syrischen Boden getroffen, sagte der libanesische Verkehrsminister Ali Hamieh zur Nachrichtenagentur Reuters. Es handle sich um die Grenzübergänge Arida im Norden und Jousieh im Osten des Libanon. Beide sind wichtige Zugänge für die syrische Provinz Homs.

Beobachtungsstelle: “Völlige Abwesenheit” von Assad-Truppen

Dort setzten die islamistischen Rebellen ihren Vormarsch auf die drittgrößte Stadt (Homs) weiter fort. Die Kämpfer seien bereits in die Städte Rastan und Talbisseh auf der Strecke zwischen Hama und Homs eingedrungen, berichtete die in London ansässige oppositionsnahe Beobachtungsstelle. Die Organisation schrieb zudem über eine “völlige Abwesenheit” von Truppen der Regierung des Machthabers Bashar al-Assad in den beiden Städten. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk verschiedener Quellen in Syrien, die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Zuvor hatten die Aktivisten Luftangriffe auf eine Brücke auf der Strecke zwischen Homs und Hama gemeldet. Mit den Luftangriffen sei versucht worden, “die Straße zwischen Hama und Homs abzuschneiden und die Stadt Homs zu sichern”.

HTS: Ziel ist Sturz Assads

Das Ziel der syrischen Rebellenallianz ist nach Worten des Anführers Abu Mohammed al-Golani der Sturz von Machthaber Assad. Das Scheitern sei schon immer im Regime selbst gekeimt, sagte Golani dem US-Sender CNN. Die Iraner und Russen hätten versucht, es wiederzubeleben. “Aber die Wahrheit bleibt: Dieses Regime ist tot”, so der Rebellenanführer.

Golani plant in Syrien ein auf Institutionen basierendes Regierungssystem zu errichten. Nicht eines, in dem ein einzelner Herrscher willkürlich Entscheidungen treffe, sagte er. “Wir sprechen nicht über die Herrschaft von Einzelpersonen oder persönliche Launen”, sagte der HTS-Anführer.

Israel: Auf alle Szenarien vorbereitet

Auch Israel stellt sich auf einen möglichen Kollaps der syrischen Armee ein. Man beobachte die Entwicklungen und sei “auf alle Szenarien vorbereitet, sowohl offensiv als auch defensiv”, teilte das israelische Militär mit. Das Militär werde jede Bedrohung des Staates Israel beseitigen, die gegen die Vereinbarung über die seit Kurzem geltende Waffenruhe im Krieg gegen die libanesische Hisbollah verstoße, teilte die israelische Armee weiter mit. Mit Blick auf das schnelle Vorrücken der Rebellen in Syrien sagten zuvor zwei israelische Geheimdienstbeamte der US-Nachrichtenseite “Axios”, der Zusammenbruch der Verteidigungslinien der syrischen Armee in den vergangenen 24 Stunden sei schneller erfolgt als erwartet. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz beriet sich mit Vertretern der Militärführung über die Entwicklung in Syrien.

UNO-Generalsekretär António Guterres forderte unterdessen humanitären Zugang zu allen bedürftigen Zivilisten im Bürgerkriegsland Syrien und ein Ende der Gewalt. Dazu habe er mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert, sagte Guterres in New York. Nach 14 Jahren Krieg sei es “Zeit für ernsthaften Dialog”. Zehntausende Zivilisten seien bedroht in einer Region, “die sowieso schon brennt”, sagte der UNO-Generalsekretär.

Intensivste Kämpfe seit 2011

Nach Jahren verhältnismäßiger Ruhe im Bürgerkrieg in Syrien hatten vor einer Woche die HTS und mit ihr verbündete Gruppierungen eine Großoffensive im Nordwesten Syriens gestartet. Den Rebellen gelang es, binnen einer Woche unter anderem die zweitgrößte syrische Stadt Aleppo sowie am Donnerstag die viertgrößte Stadt Hama einzunehmen. Nächstes Ziel ist das rund 40 Kilometer südlich gelegene Homs, wichtiger Knotenpunkt auf dem Weg nach Damaskus, zur Mittelmeerküste und in den Libanon.

Es sind die intensivsten Kämpfe seit vier Jahren in dem 2011 durch Proteste gegen die Regierung von Assad ausgelösten Bürgerkrieg.