Israel griff Dutzende militärische Ziele im Iran an

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Israel hat nach Angaben seines Militärs am Sonntag Dutzende militärische Ziele im Iran angegriffen. Es habe sich um Ziele in Isfahan, Bushehr, Ahvaz und in der Region Yazd gehandelt, wurde mitgeteilt. Es seien 30 Flugzeuge im Einsatz gewesen. Ziele seien Raketenstationen und unbemannte Luftfahrzeuge gewesen. Aus der Provinz Bushehr, wo das einzige Atomkraftwerk des Landes steht, wurde einem Medienbericht zufolge am Sonntag eine “heftige Explosion” gemeldet.

Die Explosion sei mehrere Stunden nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen zu hören gewesen, berichtete die Tageszeitung “Shargh”. Die Nachrichtenagentur FARS berichtete ihrerseits, dass die israelische Armee zwei Ziele in der Stadt Bushehr attackiert habe. In Bushehr befindet sich ein Atomkraftwerk, das seit September 2011 in Betrieb ist. Zwei weitere Reaktoren befinden sich derzeit – mit russischer Hilfe – im Bau.

Israels Präsident: Fordern nicht, dass USA in Krieg ziehen

Israel zieht die USA nach Angaben des Staatspräsidenten Yitzhak Herzog nicht in einen Krieg. Sein Land hätte durchweg klargemacht, dass es US-Präsident Donald Trump die Entscheidungen überlasse, sagte Herzog im US-Sender CNN. Schließlich sei es um die nationalen Sicherheitsinteressen Amerikas gegangen.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung des Kriegs fügte er hinzu: “Wir haben nicht die Absicht und wir fordern nicht, dass Amerika jetzt in den Krieg zieht, weil die Iraner Israel bedrohen.” Die Entscheidung über ein Eingreifen der USA sei getroffen worden, weil das iranische Atomprogramm eine Gefahr für die Sicherheitsinteressen “der gesamten freien Welt” dargestellt habe. Die USA seien als Anführer dieser Welt durch das Atomprogramm tatsächlich gefährdet gewesen – “deshalb war es der richtige Schritt, dies zu tun”.

Nun sei der Moment über Diplomatie nachzudenken – die müsse allerdings effektiv sein, betonte Herzog. Bisher sei Diplomatie gescheitert, weil die Iraner ständig gelogen hätten.