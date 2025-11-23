Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel griff Hisbollah-Anführer in Beirut an
Der Angriff hinterließ auf der Straße deutliche Schäden

Israel griff Hisbollah-Anführer in Beirut an

Sonntag, 23. November 2025 | 15:57 Uhr
Der Angriff hinterließ auf der Straße deutliche Schäden
APA/APA/AFP/IBRAHIM AMRO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei einem Angriff Israels auf einen ranghohen Hisbollah-Anführer in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind nach libanesischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Hisbollah-nahen Fernsehsenders Al-Majadin wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung im Vorort Haret Hreik außerdem 25 Menschen verletzt. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, bei dem Angriff sei auch erheblicher Schaden an benachbarten Gebäuden und Autos auf der Straße entstanden.

Angriff auf “Generalstabschef” der Hisbollah

Israelische Medien berichteten, Ziel des Angriffs sei der Hisbollah-Führer Haitham Ali Tabatabai gewesen. Es handle sich um die “Nummer zwei” innerhalb der Hisbollah-Miliz. Die USA hatten 2018 eine Belohnung für seine Ergreifung ausgesetzt.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu teilte mit, die Armee habe “den Hisbollah-Generalstabschef angegriffen, der den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet hatte”. Netanyahu habe die Attacke gemäß der Empfehlung des Verteidigungsministers Israel Katz und des Militärchefs Eyal Zamir angeordnet. Von der Hisbollah gab es zunächst keine offizielle Mitteilung zu dem Vorfall.

Verteidigungsminister Katz sagte, Israel werde weiterhin mit Entschlossenheit handeln, “um jede Bedrohung für die Bewohner des Nordens und den Staat Israel zu verhindern”. Katz drohte: “Wer die Hand gegen Israel erhebt, dem wird die Hand abgeschlagen.” Man werde eine Rückkehr zur Realität vor dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 nicht zulassen.

Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich im November 2024 nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Dennoch greift das israelische Militär immer wieder Ziele im Libanon an. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor.

Immer wieder Angriffe auch in Beirut

Im September vergangenen Jahres hatte die israelische Luftwaffe den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Der Angriff ereignete sich ebenfalls in dem Beiruter Vorort Haret Hreik.

Im Jänner 2024 kam der zweithöchste Anführer der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Ausland, Saleh al-Arouri, bei einer Explosion in Beirut ums Leben. Die Hisbollah gab Israel die Schuld am Tod des Vize-Leiters des Politbüros der Hamas.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Kommentare
39
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
38
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Kommentare
28
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
Kommentare
25
Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt
Kommentare
21
US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 