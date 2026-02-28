Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel: Haben Präventivschlag gegen den Iran gestartet
Israel macht Ernst gegen den Erzfeind

Israel: Haben Präventivschlag gegen den Iran gestartet

Samstag, 28. Februar 2026 | 08:19 Uhr
Israel macht Ernst gegen den Erzfeind
APA/APA/AFP/AHMAD GHARABLI
Von: APA/Reuters

Israel hat nach eigenen Angaben einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen. “Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen”, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Laut israelischen Verteidigungskreisen war das Vorgehen mit den USA abgestimmt. Es sei monatelang vorbereitet worden.

Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei wurde laut einem Regierungsvertreter an einen sicheren Ort gebracht. Khamenei halte sich nicht in Teheran auf, sagte der Vertreter am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Augenzeugen berichteten Reuters von mehreren Explosionen im Stadtzentrum von Teheran. Die Menschen seien in Panik davongerannt. Staatlichen Medien zufolge kam es auch zu Explosionen in anderen Stadtteilen. Auch in den iranischen Städten Isfahan, Qom, Karaj und Kermanshah wurden der Nachrichtenagentur FARS zufolge Explosionen gemeldet.

Luftalarm in Israel

In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der heimische Luftraum wurde demnach für den zivilen Luftverkehr geschlossen. Er werde wieder freigegeben, “sobald es die Sicherheitslage erlaubt”, teilte die Flughafenbehörde mit.

Israel und der Iran hatten im vergangenen Juni einen zwölftägigen Luftkrieg geführt. Sowohl Israel als auch dessen Verbündeter USA warnten wiederholt, dass sie erneut zuschlagen würden, falls der Iran seine Atom- und Raketenprogramme fortsetzen sollte. Die Vereinigten Staaten und der Iran haben im Februar die Verhandlungen wieder aufgenommen, um den jahrzehntelangen Streit auf diplomatischem Wege beizulegen. Um den Druck auf den Iran zu erhöhen, haben die USA Militär in die Region verlegt, darunter Flugzeugträger.

