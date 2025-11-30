Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel: Mehr als 40 Hamas-Kämpfer diese Woche getötet
"Terroristen identifiziert"

Israel: Mehr als 40 Hamas-Kämpfer diese Woche getötet

Sonntag, 30. November 2025 | 23:51 Uhr
Berichte über Verletzte bei Zwischenfall im Gazastreifen
APA/APA/AFP/BASHAR TALEB - archiv
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP

Die israelische Armee hat bei Einsätzen zur Zerstörung von Tunneln im Gazastreifen nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche Dutzende Hamas-Kämpfer getötet. Das Ziel der seit 40 Tagen andauernden Einsätze in der Nähe von Rafah sei es, “die noch vorhandenen unterirdischen Tunnelsysteme in dem Gebiet zu zerstören und die darin versteckten Terroristen zu eliminieren”, teilte die Armee am Sonntag mit. In dieser Woche seien demnach “mehr als 40 Terroristen eliminiert” worden.

“Darüber hinaus wurden in dem Gebiet dutzende Tunnelschächte und Anlagen terroristischer Infrastruktur, sowohl ober- als auch unterirdisch, zerstört”, fügte die israelische Armee hinzu. Die Stadt Rafah liegt im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten.

Hamas wollte freies Geleit

Die radikalislamische Hamas hatte am Mittwoch erstmals öffentlich eingestanden, dass sich noch Kämpfer der militanten Palästinenserorganisation in den Tunneln im südlichen Gazastreifen befinden – die Gebiete über den Tunneln stehen unter den Kontrolle der israelischen Armee. Die Islamisten riefen die USA, Katar, Ägypten und die Türkei als Vermittlerstaaten dazu auf, Israel dazu zu drängen, den in den Tunneln verbliebenen Hamas-Kämpfern freies Geleit zu gewähren. Israel hatte sich öffentlich bisher jedoch stets dagegen ausgesprochen, die Hamas-Kämpfer aus den Tunneln herauszulassen. Nach übereinstimmenden Informationen liefen dann aber doch Verhandlungen über den Verbleib der Hamas-Kämpfer an.

Erst Sonntag Früh hatte die israelische Armee angegeben, vier extremistische Palästinenser getötet zu haben. In der Nacht seien im Bereich der Stadt Rafah “vier Terroristen identifiziert worden, die aus einer unterirdischen Infrastruktur in dem Gebiet kamen”, hieß es in einer Mitteilung. Sie seien in Abstimmung mit der Luftwaffe “ausgeschaltet” worden. Israelischen Medienberichten zufolge hatten sich in einem Tunnel im Bereich von Rafah Dutzende bewaffnete Hamas-Mitglieder in einem Gebiet verschanzt, das im Rahmen der Waffenruhe von Israel kontrolliert wird.

Waffenruhe wird immer wieder gebrochen

Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas war am 10. Oktober eine Waffenruhe vereinbart worden. Dennoch kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen, beide Seiten werfen sich gegenseitig Verstöße vor. Seit Beginn der Waffenruhe sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits mehr als 350 Palästinenser getötet worden. Mehrere israelische Soldaten kamen bei Angriffen ums Leben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
81
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
33
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
30
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
29
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
28
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 