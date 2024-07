Israel setzt Angriffe im Gazastreifen fort

Von: APA/AFP

Mit neuen Kämpfen ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in seinen zehnten Monat gegangen. Der Palästinensische Rote Halbmond meldete am Sonntag den Tod von sechs Menschen, darunter zwei kleine Kinder, bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in der Ortschaft Zawayda im Zentrum des Palästinenser-Gebiets. Neun weitere Menschen wurden nach Angaben von Rettungskräften bei Angriffen in der Stadt Gaza getötet.

Auch das Flüchtlingslager Nuseirat wurde wieder bombardiert. Am Samstag waren dort nach von unabhängiger Seite nicht überprüfbaren Hamas-Angaben 16 Menschen bei einem Angriff auf eine Schule getötet worden, in der tausende Geflüchtete untergebracht waren. AFP-Journalisten sahen, wie mehrere Kinder in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Am 7. Oktober hatten islamistische Kämpfer der Hamas und weiterer militanter Palästinensergruppen einen beispiellosen Angriff auf Israel verübt, der den Krieg im Gazastreifen auslöste. Bei dem Überfall waren nach israelischen Angaben 1.195 Menschen brutal getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden.

Als Reaktion auf den Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums vom Sonntag, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dabei bisher 38.100 Menschen getötet.