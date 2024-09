Israel setzte Angriffe auf Hisbollah-Ziele fort

Von: APA/Reuters/dpa

Israels Luftwaffe setzt Armeeangaben zufolge ihre Bombardements auf Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon fort. Das israelische Militär registrierte zugleich rund 300 Geschosse, die aus dem Libanon auf israelisches Gebiet abgefeuert worden seien. Bei israelischen Attacken seien im Ort Duair südlich von Beirut vier Bewohner und ein syrischer Flüchtling getötet worden, meldete die libanesische Staatsagentur NNA. In Nabatijeh im Süden habe es bei Luftangriffen sechs Tote gegeben.

Die israelische Luftwaffe habe am Abend Dutzende Ziele der proiranischen Hisbollah im Osten und Süden des Nachbarlandes attackiert, darunter Waffenlager und Raketenabschussrampen, teilte Israels Armee mit. Die Angriffe dauern demnach an. Die NNA meldete schwere Bombardements in mehreren Orten im Süden des Libanon sowie weitere Angriffe in Baalbek im Osten des Landes. Die Hisbollah reklamierte indes zahlreiche Angriffe auf israelisches Gebiet für sich. Die Schiitenorganisation teilte mit, unter anderem zweimal mit Raketensalven einen Militärstützpunkt im Norden Israels in der Nähe der Stadt Safed angegriffen zu haben.

Bei einem gezielten Angriff in Beirut tötete Israel eigenen Angaben zufolge einen hochrangigen Hisbollah-Kommandant. Kampfjets der Luftwaffe hätten das Stadtviertel Dahijeh angegriffen und Ibrahim Qubaisi eliminiert. Dieser sei der Kommandant des Raketennetzwerks der Terrororganisation Hisbollah, erklärte das Militär weiter. Aus dem Umfeld der Hisbollah wurde der Tod Qubaisis bestätigt. Das israelische Militär hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon vorgenommen. Auch am Dienstag führte Israel Luftangriffe auf südliche Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut aus.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte an, Israel werde “weiterhin die Hisbollah angreifen”. An “das libanesische Volk” gerichtet fügte er in einem von seinem Büro veröffentlichten Video hinzu: “Unser Krieg gilt nicht Ihnen, unser Krieg gilt der Hisbollah”, aber “wer eine Rakete in seinem Wohnzimmer oder seiner Garage hat, hat kein Zuhause mehr”, erklärte Netanyahu auf einem Militärstützpunkt. “(Hisbollah-Chef Hassan) Nasrallah führt Euch an den Rand des Abgrunds”, sagte Netanyahu weiter. “Befreit Euch aus Nasrallahs Griff, zu Eurem eigenen Wohl.”

Seit Oktober steht Israels Norden unter Dauerbeschuss durch die mit der radikalislamischen Hamas verbündete Hisbollah. Israel reagiert auf die Angriffe mit Gegenangriffen im Libanon.

Die Hisbollah-Miliz rief die libanesische Bevölkerung unterdessen dazu aufgerufen, von Israel über dem Osten des Landes abgeworfene Flugblätter zu entsorgen. “Der zionistische Feind wirft Flugblätter mit Strichcodes in der Region Bekaa ab und könnte sie auch anderswo abwerfen”, erklärte die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz. “Bitte öffnen Sie nicht den Strichcode und geben Sie ihn auch nicht weiter.” Über den Strichcode könnten alle persönlichen Daten abgezogen werden, warnte die Hisbollah.

Am Montag waren bei massiven israelischen Angriffen auf den Libanon nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 550 Menschen getötet worden, darunter Dutzende Kinder. Die israelische Armee erklärte, sie habe rund 1.600 Ziele angegriffen und dabei eine “große Anzahl” von Kämpfern getötet. Die jüngsten israelischen Angriffe erfolgten kaum eine Woche nach den Explosionen von hunderten Pagern und Walkie-Talkies der Hisbollah, bei denen 39 Menschen getötet und fast 3.000 weitere verletzt wurden.