Israel und Hisbollah greifen einander weiter an

Von: APA/dpa/AFP

Trotz Waffenruhe tritt im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz erneut Gewalt auf. Das Gesundheitsministerium in Beirut teilte mit, es seien zwei Sanitäter bei einem israelischen Angriff Dienstagnachmittag im Südlibanon getötet worden. Eine weitere Sanitäterin sei verletzt worden. In der Nacht auf Dienstag wurden bei israelischen Luftattacken mindestens sechs Menschen getötet und sieben weitere verletzt. Die Hisbollah attackierte Israel mit Drohnen.

Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Vorwürfen rund um die zwei Sanitäter nach. In der Vergangenheit beschuldigte das israelische Militär die vom Iran unterstützte Hisbollah, Krankenwagen und medizinische Teams als Tarnung zu missbrauchen, um Waffen und Kämpfer zu transportieren. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Hisbollah feuert Drohnen ab

Die israelische Armee meldete Dienstagabend Drohnenangriffe der Hisbollah. Mehrere Drohnen wurden den Angaben zufolge abgefangen, ehe sie nach Israel gelangten. Die libanesische Miliz habe außerdem mehrfach Geschosse, darunter mit Sprengstoff beladene Drohnen, Richtung israelischer Soldaten im Südlibanon gefeuert, teilte Israels Militär weiter mit.

Mit Sprengstoff beladene Drohnen der libanesischen Miliz seien außerdem auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Nachbarland Libanon detoniert. Es habe keine Verletzten gegeben. In einigen Orten in Nordisrael heulten wegen der Vorfälle teils mehrfach die Warnsirenen.

Die aktuelle Waffenruhe-Vereinbarung erlaubt Israel Verteidigungsmaßnahmen gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe, untersagt jedoch offensive Operationen auf libanesischem Territorium. Israel und die Hisbollah werfen sich gegenseitig vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen. Die libanesische Regierung ist keine Kriegspartei in dem Konflikt. Das israelische Militär kontrolliert derzeit laut Angaben des libanesischen Ministerpräsidenten, Nawaf Salam, 68 Orte im Südlibanon.

380 Tote seit Inkrafttreten der Waffenruhe

Wie der libanesische Gesundheitsminister Rakan Nassereddin am Dienstag erklärte, wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach neuen offiziellen Angaben 380 Menschen getötet. Unter den seit dem 17. April Getöteten seien 108 Angehörige der Sicherheitskräfte und der Gesundheitsbehörden.

Nach den jüngsten Angaben der libanesischen Regierung wurden seit Anfang März rund 2.880 Menschen im Libanon bei israelischen Angriffen getötet. Hierunter befinden sich laut der Terrororganisation Hisbollah auch getötete Kämpfer der Miliz.