Israel verschärft Angriffe auf Beirut

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Israel hat seine Angriffe auf die libanesische Hisbollah-Miliz verschärft und ein Gebäude in der Nähe des Regierungssitzes in Beirut beschossen. Außerdem wurden bei einer Drohnenattacke in Süd-Beirut nach Angaben von Staatsmedien zwei Uni-Beschäftigte getötet. Es handelt sich um den Leiter der naturwissenschaftlichen Fakultät der Libanesischen Universität sowie einen Professor. Der Campus liegt am Rand der südlichen Vororte Beiruts. Das Gebiet gilt als Hochburg der Hisbollah.

Wenige Stunden zuvor hatte das israelische Militär am Donnerstag die Evakuierung eines weiteren Gebiets im Südlibanon angeordnet und die betroffene Zone erheblich ausgeweitet. Israel führt seit dem 2. März einen Zwei-Fronten-Krieg und greift seither massiv Ziele auch in seinem Nachbarland Libanon an.

Erklärte Absicht Israels ist die Bekämpfung der mit dem Iran verbündeten Hisbollah. Die schiitische Terrormiliz hat seit Beginn der massiven Angriffe der USA und Israels auf die Islamische Republik am 28. Februar israelische Ziele beschossen.

Ziel nahe Regierungssitz attackiert

Beim israelischen Luftangriff im Zentrum Beiruts wurde gegen 17.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MEZ) ein Gebäude im Stadtteil Bachoura getroffen. Das Viertel liegt rund einen Kilometer vom Grand Serail im Zentrum Beiruts entfernt, in dem der Ministerpräsident des Landes seinen Sitz hat. Vor dem Angriff hatte das israelische Militär eine Warnung herausgegeben, in der es die Bewohner darauf hinwies, dass sie sich in der Nähe einer Hisbollah-Einrichtung befänden, gegen die ein Einsatz geplant sei.

Israel hatte vergangene Woche eine Luft- und Bodenoffensive gegen die Hisbollah begonnen, die vor allem im Südlibanon und im Süden Beiruts ihre Hochburgen hat. Die Hisbollah, die sowohl Miliz als auch Partei ist, hat trotz der massiven Schwächung durch Israel wie der gezielten Tötung von Anführern und Kommandanten noch immer Einfluss im Libanon. Sie hatte ihrerseits am 2. März Angriffe auf Israel gestartet, um nach eigenen Angaben die gezielte Tötung des Obersten Führers des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, am 28. Februar bei den US-israelischen Angriffen zu rächen.

Tägliche Hisbollah-Angriffe

Seither hat die Hisbollah täglich Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Israel wiederum startete seine schweren Angriffe auf die südlichen Vororte Beiruts. Verteidigungsminister Israel Katz sagte bei einem Treffen mit ranghohen Militärs, die Armee sei angewiesen worden, ihre Einsätze im Libanon auszuweiten. “Wir haben den Gemeinden im Norden (Israels) Ruhe und Sicherheit versprochen, und genau das werden wir liefern.”

Nach Angaben der libanesischen Regierung wurden bei israelischen Angriffen bisher 687 Menschen getötet. Mehr als 800.000 Menschen wurden durch die Angriffe und Evakuierungsanordnungen des israelischen Militärs aus ihren Häusern vertrieben.