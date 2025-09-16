Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel wird laut Trump nicht erneut in Katar angreifen
Sondergipfel in Doha

Israel wird laut Trump nicht erneut in Katar angreifen

Dienstag, 16. September 2025 | 02:40 Uhr
Sondergipfel in Doha
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Israel wird nach den Worten von US-Präsident Donald Trump keinen weiteren Angriff in Katar ausführen. “Er wird in Katar nicht angreifen”, sagte Trump am Montag in Washington mit Blick auf den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu. Zuvor hatte Netanyahu bei einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio in Jerusalem weitere Angriffe nicht ausgeschlossen. Arabische Staaten forderten unterdessen eine Überprüfung der Beziehungen zu Israel.

Die israelische Armee hatte vergangene Woche Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik, auch Trump äußerte sich kritisch. Trump sagte außerdem, er sei nicht von Netanyahu im Voraus über die Attacke auf die Hamas-Terroristen informiert worden.

Bei einem Gipfel in Doha hatte der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, zuvor zu “praktischen und entscheidenden Schritten” aufgerufen. Das Abschlusskommuniqué des Solidaritätsgipfels arabisch-islamischer Staaten appellierte an die Teilnehmer, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu Israel zu überprüfen. Die Staaten mit Israel-Beziehungen sollten diese überdenken, sagte der stellvertretende Generalsekretär der Arabischen Liga, Hossam Saki.

In einer separaten Erklärung des Golf-Kooperationsrates hieß es, Israels “Fortsetzung dieser aggressiven Politik untergräbt (…) die Zukunft bestehender Absprachen und Abkommen mit Israel.” Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi erklärte, Israels Vorgehen behindere ein Friedensabkommen und gefährde bestehende.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
98
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
49
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
43
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Kommentare
31
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Kommentare
26
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 