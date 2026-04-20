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Stationierung von israelischen Streitkräften

Israels Militär warnt Zivilisten im Südlibanon vor Rückkehr

Montag, 20. April 2026 | 08:44 Uhr
Stationierung von israelischen Streitkräften
APA/APA/AFP/JALAA MAREY
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Von: APA/Reuters

Das israelische Militär hat die Bewohner im Südlibanon am Montag davor gewarnt, sich südlich einer bestimmten Linie von Dörfern zu bewegen oder sich dem Fluss Litani zu nähern. Die israelischen Streitkräfte blieben während der geltenden Waffenruhe in dem Gebiet stationiert, teilte das Militär mit. Grund seien anhaltende Aktivitäten der pro-iranischen Hisbollah-Miliz.

Militärsprecher Avichay Adraee rief die Zivilbevölkerung zudem dazu auf, wegen Sicherheitsrisiken bis auf Weiteres nicht in mehrere Grenzdörfer zurückzukehren.

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