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Ali Larijani war Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates

Israels Verteidigungsminister bestätigt Tod Larijanis

Dienstag, 17. März 2026 | 11:32 Uhr
Ali Larijani war Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates
APA/APA/AFP/ANWAR AMRO
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Von: APA/dpa/Reuters

Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Larijani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht auf Dienstag ums Leben. Außerdem tötete Israel gezielt den Kommandanten der iranischen Basij-Einheiten, Brigadegeneral Gholamreza Soleimani.

Der Angriff habe sich am Montag in Teheran ereignet, hieß es in der Mitteilung des Militärs. Aus dem Iran gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Die Basij-Einheiten unter Soleimanis Führung seien für die blutige Niederschlagung der Proteste im Iran im Jänner verantwortlich, schrieb die israelische Armee.

Die Basij-e Mostaz’afin (Mobilisierte der Unterdrückten) ist eine paramilitärische Einheit im Iran. Gegründet nach der Islamischen Revolution 1979 und rekrutiert aus jungen Teilen der Gesellschaft, spielt die Miliz eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung von Protesten im Land. Die Miliz ist Teil der Revolutionsgarden, ihr sollen mehrere Hunderttausend systemtreue Anhänger angehören.

Israel hat im aktuellen Krieg bereits Dutzende führende Persönlichkeiten des iranischen Machtapparats getötet. Irans oberster Führer Ali Khamenei war am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in der Hauptstadt Teheran getötet worden.

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