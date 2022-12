Ist das die Vorstufe zum verpflichtenden Wehrdienst?

Initiative der Regierung Meloni: „Lernen, was Liebe zu Italien ist“

Bozen – Die italienische Regierung will einen freiwilligen 40-tägigen Wehrdienst einführen. Geht es nach Meloni und Co, sollen junge Menschen damit „lernen, was Liebe zu Italien ist“. Die Süd-Tiroler Freiheit zeigt sich empört.

Den Teilnehmern des grün-weiß-roten Crashkurses sollen unter anderem Maturapunkte, Extraprüfungen beim Studium und Vorteile bei öffentlichen Wettbewerben winken.

Der Entwurf stammt aus der Feder von Senatspräsident Ignazio La Russa. „Jenem Mann, der vorschlug, den Hitlergruß zu zeigen, anstatt sich die Hände zu geben und in dessen Haus sich die Mussolini-Büsten türmen. Ein Mann, der von sich selbst behauptet, kein Antifaschist zu sein“, so die Süd-Tiroler Freiheit.

Wohin die Reise eigentlich geht, sei klar. Italienische Kommentatoren sehen in La Russas Gesetzentwurf eine Vorstufe zur Einführung einer verpflichtenden „Nationalgarde“. Die Lega unter Salvini spricht sich ebenfalls dafür aus, die Wehrpflicht wieder einzuführen. La Russa selbst sagte, seine Initiative sei „ein erster Schritt“ in diese Richtung.

Die Süd-Tiroler Freiheit spricht sich entschieden dagegen aus, dass Südtiroler wieder genötigt werden sollen, dem italienischen Heer anzugehören. Ebenso inakzeptabel sind für die Bewegung die im Gesetzentwurf enthaltenen Vergünstigungen für die Teilnehmer des Kurz-Militärdienstes. Nicht der „Beweis“ der „Liebe zu Italien“, sondern Talent und Qualifikation müssten bei öffentlichen Wettbewerben und an Hochschulen gelten, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit.

Die Bewegung erwartet sich von den Südtiroler Parlamentariern in Rom eine klare Ablehnung von La Russas Initiative. Die Bewegung wird das Thema mit einem Antrag auch in den Landtag bringen.