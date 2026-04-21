Aktuelle Seite: Home > Politik > Japan lockert Regeln für Rüstungsexporte
Takaichi: Wirtschaftsbelange und geänderte Lage bei Verteidigung

Japan lockert Regeln für Rüstungsexporte

Dienstag, 21. April 2026 | 12:27 Uhr
Takaichi: Wirtschaftsbelange und geänderte Lage bei Verteidigung
APA/APA/AFP/POOL/PHILIP FONG
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Japan hat am Dienstag die umfassendste Reform seiner Rüstungsexportregeln seit Jahrzehnten vorgestellt und damit den Weg für den Verkauf von Kriegsschiffen und Raketen ins Ausland freigemacht. Die rechtskonservative Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi löst sich damit weiter von den pazifistischen Beschränkungen der Nachkriegszeit. Bisher waren Ausfuhren weitgehend auf Ausrüstung für Rettungs-, Transport- und Überwachungseinsätze sowie die Minenräumung beschränkt.

Künftig sollen Minister und Beamte jeden geplanten Verkauf einzeln prüfen. Zwar bleiben grundsätzliche Verbote für Lieferungen in Konfliktgebiete bestehen, Ausnahmen aus Gründen der nationalen Sicherheit sind der Regierung zufolge jedoch möglich.

Japan reagiert mit der Neuausrichtung auch auf die hohe Auslastung der US-Rüstungsindustrie durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Zudem suchen Verbündete in Europa und Asien nach neuen Lieferanten, da die langfristigen Sicherheitszusagen Washingtons unter US-Präsident Donald Trump als weniger verlässlich gelten. Mehrere Länder von Polen bis zu den Philippinen prüfen Insidern zufolge den Kauf japanischer Rüstungsgüter. Eines der ersten Geschäfte könnte der Verkauf von gebrauchten Kriegsschiffen an die Philippinen sein, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Japan hofft, durch die Exporte seine Rüstungsindustrie zu stärken. Unternehmen wie Mitsubishi Heavy Industries waren jahrzehntelang auf kleine Aufträge der heimischen Streitkräfte angewiesen. Gleichzeitig treibt das Land die eigene Aufrüstung voran, um sich gegen eine mögliche Bedrohung durch das benachbarte China zu wappnen. Die Regierung in Peking erklärte dagegen, ihre Absichten seien friedlich. Japan hat seine Verteidigungsausgaben in den vergangenen Jahren auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung erhöht.

Kritik aus Peking

China kritisierte das Vorgehen Japans am Dienstag umgehend. Die Volksrepublik sei sehr besorgt, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Die Beschleunigung von Japans Remilitarisierung sei ein Fakt. China und die internationale Gemeinschaft würden den “rücksichtslosen Handlungen des neuen japanischen Militarismus” entschlossen standhalten, sagte er.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tragödie im Trentino: Wolfsrudel tötet fast 60 Schafe
Kommentare
107
Tragödie im Trentino: Wolfsrudel tötet fast 60 Schafe
Bilanz nach Olympischen Winterspielen fällt zum Teil bitter aus
Kommentare
88
Bilanz nach Olympischen Winterspielen fällt zum Teil bitter aus
Präsidentin warnt vor Verrohung des öffentlichen Diskurses
Kommentare
53
Präsidentin warnt vor Verrohung des öffentlichen Diskurses
Fünf Jugendliche erleiden Drogentod in Innsbruck: Alarm auch in Südtirol
Kommentare
41
Fünf Jugendliche erleiden Drogentod in Innsbruck: Alarm auch in Südtirol
Bischof Muser warnt vor “Gelegenheitschristentum”
Kommentare
36
Bischof Muser warnt vor “Gelegenheitschristentum”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 