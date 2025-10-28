Aktuelle Seite: Home > Politik > Japan will “goldenes Zeitalter” mit USA
Takaichi: Bündnis mit USA "Eckpfeiler" von Japans Außenpolitik

Japan will “goldenes Zeitalter” mit USA

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 02:58 Uhr
Takaichi: Bündnis mit USA \
Von: APA/dpa

Die USA und Japan wollen ihre Sicherheitsallianz weiter stärken. Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi sagte zum Auftakt eines Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Tokio, sie wolle “ein neues goldenes Zeitalter der japanisch-amerikanischen Allianz verwirklichen.” Ihre beiden Staaten hätten “das stärkste Bündnis der Welt aufgebaut”. Gemeinsam sei Japan bereit, einen Beitrag zu Frieden und Stabilität zu leisten, sagte sie.

Trump hob anerkennend hervor, dass Japan unter Takaichis Führung die militärischen Kapazitäten “ganz erheblich” erhöhe. Die USA hätten von Japan bereits Bestellungen “für eine sehr große Menge neuer militärischer Ausrüstung erhalten”, sagte Trump. Takaichi hatte kürzlich zum Auftakt ihrer Amtszeit angekündigt, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als bisher geplant. Das Sicherheitsbündnis mit Japans Schutzmacht USA bezeichnete sie als “Eckpfeiler” ihrer Außen- und Sicherheitspolitik.

Gemeinsam wollen die beiden auch den US-Militärstützpunkt Yokosuka nahe der Hauptstadt Tokio besuchen. Ein weiteres Thema der bilateralen Gespräche dürften die zunehmend komplexen Handelsbeziehungen sein. Die vorherige japanische Regierung hatte zugestimmt, 550 Milliarden Dollar (473,65 Mrd. Euro) in den Vereinigten Staaten zu investieren, worauf Trump den Zollsatz auf japanische Waren auf 15 Prozent absenkte. Am Abend will Trump in Tokio mit japanischen Wirtschaftsvertretern zusammentreffen.

