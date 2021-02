Jasmin Ladurner “liked” gegen LR Widmann

Bozen – Mittlerweile hat die SVP-Landtagsabgeordnete, Jasmin Ladurner, ihr “Like” unter dem Facebookpost von Alexandra Kienzl wieder entfernt. Doch die Tatsache, dass sie ihr der Beitrag ursprünglich “gefallen” hat, ließ die Wogen innerhalb der SVP-Fraktion hochgehen.

Inhaltlich wird in dem Posting nämlich der Rücktritt des Gesundheitslandesrates Thomas Widmann gefordert – wenn möglich dringend.

„Ich weiß nicht, wer den Job machen könnte oder wollte, aber ich hätte dann gern eine*n neue*n Gesundheitslandesrat*rätin. Und ich glaub, ich bin nicht allein mit meinem Wunsch. Pressieren tät’s auch. Danke.“

Zuletzt war am Corona-Management in Südtirol große Kritik laut geworden. Landesrat Widmann musste sich in den vergangenen Tagen mehrfach anhören lassen, was alles falsch gelaufen sei. Auch seine Fraktionskollegin Jasmin Ladurner stimmte ein und markierte am Mittwoch sogar den Facebook-Kommentar mit einem “gefällt mir”. Damit war öffentlich zu sehen, dass die SVP-Fraktion intern nicht auf einer Linie ist.

Wie die “Neue Südtiroler Tageszeitung” berichtet, soll sich Thomas Widmann über die Kritik an seiner Person fürchterlich aufgeregt haben. Es sollen die Fetzen fliegen und sich alte Gräben zwischen der LH- und der Obmann-Front aufgetan haben.

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Dienstag in der Sendung “Pro und Contra” einen möglichen Rauswurf Widmanns nicht deutlich dementiert und damit zusätzlich Öl ins Feuer gegossen.