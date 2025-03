Jasmine Netschada ist STF-Bürgermeisterkandidatin für Meran

Von: mk

Meran – Jasmine Netschada, Jahrgang 1956, tritt zur Gemeinderatswahl in Meran am 4. Mai als Bürgermeisterkandidatin der Süd-Tiroler Freiheit an. Die erfahrene Politikerin, die tief in Meran verwurzelt ist, setzt sich für ein sicheres Meran, für eine sinnvolle Mobilitätspolitik und für bezahlbaren Wohnraum ein.

Mit einem starken Fokus auf bürgernahe Politik stellt sich Jasmine Netschada als Kandidatin vor, die die Bedürfnisse der Bürger in den Mittelpunkt stelle, wie es in einer Aussendung heißt. Wichtig sei ihr die Sicherheit in Meran. „Um die öffentliche Sicherheit zu verbessern, sind mehr Videokameras in öffentlichen Parks sinnvoll, um Straftaten vorzubeugen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken“, betont Netschada.

Ebenso brauche es mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. „Es braucht eine genaue Bestandsaufnahme leerstehender Wohnungen und deren Vermietung an Einheimische zu einem sozial verträglichen Mietzins. Sanierungsbedürftige Wohnungen sollen mit Unterstützung des Landes instandgesetzt werden, mit der Aussicht auf langfristige Bindung“, unterstreicht die Bürgermeisterkandidatin.

Auch die Förderung der Mobilität, insbesondere für Radfahrer, liegen Netschada am Herzen. Durch die Einführung von Fahrradvorzugsspuren in der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen möchte sie nicht nur den Verkehr in Meran entlasten, sondern auch für die Sicherheit der Radfahrer sorgen.

Wichtig ist Jasmine Netschada der direkte Kontakt zu den Bürgern: „Als Bürgermeisterin möchte ich eine morgendliche Sprechstunde einführen, um den direkten Dialog mit den Bürgern zu fördern.“

Jasmine Netschada ist überzeugt, dass Meran eine Bürgermeisterin braucht, die sich den „Herausforderungen der Zukunft stellt und gleichzeitig die Werte der Tradition und der Bürgernähe wahrt“.